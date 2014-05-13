《独家新闻》欧洲央行对银行业者做出让步，审查工作有望如期完成

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
**时间紧任务重**
两位消息人士表示，欧洲央行取消了一系列处在中间过程的截止期限，从而减轻了银行业的负担，目前央行只关心最重要的期限，包括6月25日之前完成信用文件的审核。
欧洲央行拒绝置评，但称无论是重要时间表还是10月的截止期限，都是没有商量的。
消息人士说，部分银行没有赶上中间阶段的截止期限，因为他们一直在重新提交双周数据，监管机构要求他们补充数据，或改变数据提交的格式。
了解欧洲央行立场的人士称，央行密切关注银行业的进展情况，如有进度落后的银行，将制定一份补救计划以便重新赶上。
荷兰国际集团(ING)在5月7日公布第一季财报后的电话会议上，公司风险主管Wilfred Nagel表示，该行完全能够按要求及时全面地提交数据。他的表态与德国商业银行的Engels相呼应。
对欧元区银行业而言，欧洲央行此番审查将作为整个欧盟范围压力测试的基础。欧盟测试旨在了解银行是否拥有足够资本以抵御未来危机的打击。
德国商业银行的Engels在5月7日发布业绩时表示，用来测试银行业的宏观经济危机设想比预期更为严峻，但他所在的银行准备充分，可以通过欧盟的测试。(完)
(编译 李爽/许娜/郑茵 审校 徐文焰/张荻)
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