《独家新闻》欧洲央行对银行业者做出让步，审查工作有望如期完成

**时间紧任务重**

两位消息人士表示，欧洲央行取消了一系列处在中间过程的截止期限，从而减轻了银行业的负担，目前央行只关心最重要的期限，包括6月25日之前完成信用文件的审核。

欧洲央行拒绝置评，但称无论是重要时间表还是10月的截止期限，都是没有商量的。

消息人士说，部分银行没有赶上中间阶段的截止期限，因为他们一直在重新提交双周数据，监管机构要求他们补充数据，或改变数据提交的格式。

了解欧洲央行立场的人士称，央行密切关注银行业的进展情况，如有进度落后的银行，将制定一份补救计划以便重新赶上。

荷兰国际集团(ING)在5月7日公布第一季财报后的电话会议上，公司风险主管Wilfred Nagel表示，该行完全能够按要求及时全面地提交数据。他的表态与德国商业银行的Engels相呼应。

对欧元区银行业而言，欧洲央行此番审查将作为整个欧盟范围压力测试的基础。欧盟测试旨在了解银行是否拥有足够资本以抵御未来危机的打击。

德国商业银行的Engels在5月7日发布业绩时表示，用来测试银行业的宏观经济危机设想比预期更为严峻，但他所在的银行准备充分，可以通过欧盟的测试。(完)