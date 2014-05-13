《台湾重要政经日程》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
===================今日重要政经消息=============================
5/13(二)
--广达 首季财报以及今年展望记者会。
--13:30 远传电信 记者会。
--14:00 台新金控 首季财报公布。
--14:00 全联与IBM合作记者会。
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5/14(三) *--鸿海 公布第一季财报。
5/20(二)
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率，第一季概估值为3.04%。
5/26(一)
--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。
5/27(二) *--台经院举办亚洲政经景气展望研讨会。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/5(四)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。
--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。
6/9(一)
--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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