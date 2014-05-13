《路透晚报》--5月13日日间新闻摘要（中港台）

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《焦点》微刺激不敌房地产颓势中国经济压力仍大，政策料续保持定力
尽管在一季度中国经济增速创下数年低点后，中国政府陆续祭出微刺激举措，但从4月逊于预期的工业、投资和消费数据看，并未有立竿见影的效果，房地产投资及销售的走弱仍然在制约着中国经济走势。
--中国金融：央行要求提高个人房贷发放效率，但银行称现有策略不变
在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。
--中国经济：首季宏观数据在区间内，目前看货币政策不会大动--货币政策委员
中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。
--中国经济：稳中趋降态势仍会延续，建议灵活运用货币政策等--专家
中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良撰文指出，影响当前经济增长的因素还会继续存在，中国经济仍会延续稳中趋降的态势，建议加快推进落实积极的财政政策、适度灵活运用稳健的货币政策、以城镇化为抓手释放内需巨大潜力以及合理引导社会预期等。
--中国房地产：1-4月房地产开发投资同比增16.4%，新开工面积降22.1%
中国国家统计局周二公布，中国1-4月房地产开发投资同比增长16.4%，1-3月的增速为16.8%。
--中国经济：养老金缺口危机将于20年后显现，对接资本市场或可化解--官员
中国证监会创新业务监管部主任祁斌周一表示，中国现行养老金体系制度设计下，养老金缺口问题在20年后显现，解决养老金缺口问题的核心是将其对接资本市场，让个人金融资产能够跟随经济的成长。
--中国反腐：落实主体责任和监督责任，加大案件查处力度--中纪委
中国中央纪委书记王岐山近日强调，要落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加大案件查处力度，把权力关进制度的笼子。
--中国数据：4月发电量同比增长4.4%，粗钢产量增长2.1%--国家统计局
中国国家统计局周二公布，4月发电量4,250亿千瓦时，同比增长4.4%；粗钢产量6,884万吨，同比增长2.1%。
--新生代农民工喜欢在城市务工，消费支出增加--调查
中国国家统计局周一公布的调查显示，新生代农民工更偏好在大中城市务工，消费更多，存款更少；这种趋势可能有助于中国的城镇化和经济再平衡。
【固定收益】
--中国公开市场：单日净投放，到期央票未续做有助强化对资金信心
中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。
--《中国新债预测》七年续发国债预测均值4.07%,二级波动较多增大变数
中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，受绝对收益水平吸引力不足等影响，一级市场国债表现近期均逊于金融债。因此明日新债收益率料难出现大幅低于二级的情况，预测均值落在4.07%附近。
--新债招标：中国国开行五年以内增发债需求相对较好，长端承压曲线增陡
中国国家开发银行周二增发的五期固息债，五年以内期限需求相对较好，除收益率低于上日农发行同期限水平外，投标倍数也均在2倍以上。
--新债招标：中国10年铁道债利率5.26%，20年为5.40%--业内人士
业内人士周二透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第二期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。
--中国债市动态：新债配置热情降温令市场心态趋谨慎，长债承压更明显
中国银行间债市周二震荡后趋弱。央行公开市场正回购力度温和，盘初现券收益率一度小幅下滑，不过随后招标的国开行长债认购情况不佳，市场心态转趋谨慎，抛盘增多，长期品种承压更为明显。
--中国货币市场：中短期回购稍有上探，然三年央票到期未续做助预期更乐观
中国银行间资金市场周二中短期质押式回购加权利率稍有上探，三个月shibor持续走低。市场人士表示，三年央票到期未续做有助于支撑机构流动性信心，资金拆借多集中在隔夜品种；虽不能排除未来季节性因素扰动，但预期还是偏乐观的。
【外汇】
--人民币汇率：中国应致力促成由市场决定汇率--美国财长杰克卢
美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。
--中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升
中国人民币兑美元周二低开高收，与中间价方向背离。 隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。
--离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.25%定价，较指导利率低20基点
按市值计中国第二大银行--建设银行悉尼分行的两年期人民币债券以3.25%定价，较初始指导利率3.45%低20基点。
【金融/证券】
--中港个股：中国石油启动出售总资产逾800亿元的天然气管道资产计划
继去年减持西部管道资产权益后，中国最大石油及天然气生产商--中国石油再度启动出售总资产逾800亿元人民币的东部天然气管道资产计划。
--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡
中国股市沪综指周二小幅收跌，继昨日大涨后股指转入窄幅震荡。分析师指出，今日出台的经济数据较为疲弱，打击市场信心，“新国九条”出台对总体刺激作用仍有限，料后市大盘将继续按原有趋势运行。
--中国金融：银行理财拟分三类持牌经营，风控弱的银行只能代销--报载
中国监管层对银行理财业务的规范仍在持续推进中。21世纪经济报 道周二援引知情人士称，监管层拟将经营理财业务的银行分为ABC三类，持牌经营，分类监管，部分风控能力弱的银行，将与理财业务发行“绝缘”，只能参与代销。
--香港房地产：政府微调双倍印花税政策，将退回印花税差额期限略为延长
香港政府周二表示，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月。这将给予换楼人士有较长的时间出售原有物业。
--台湾金融：房价若跌三成银行料损失738亿台币，但在可承受范围--金管会
台湾金管会周二表示，针对房价及营建业授信进行房价下跌/利率上升的压力测试，若严重时房价下跌三成、利率上升二个百分点，则全体银行料损失738亿台币，但平均资本适足率仍可高于8%，显示尚在银行可承受范围。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。