《路透晚报》--5月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》微刺激不敌房地产颓势中国经济压力仍大，政策料续保持定力

尽管在一季度中国经济增速创下数年低点后，中国政府陆续祭出微刺激举措，但从4月逊于预期的工业、投资和消费数据看，并未有立竿见影的效果，房地产投资及销售的走弱仍然在制约着中国经济走势。

--中国金融：央行要求提高个人房贷发放效率，但银行称现有策略不变

在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。

--中国经济：首季宏观数据在区间内，目前看货币政策不会大动--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。

--中国经济：稳中趋降态势仍会延续，建议灵活运用货币政策等--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良撰文指出，影响当前经济增长的因素还会继续存在，中国经济仍会延续稳中趋降的态势，建议加快推进落实积极的财政政策、适度灵活运用稳健的货币政策、以城镇化为抓手释放内需巨大潜力以及合理引导社会预期等。

--中国房地产：1-4月房地产开发投资同比增16.4%，新开工面积降22.1%

中国国家统计局周二公布，中国1-4月房地产开发投资同比增长16.4%，1-3月的增速为16.8%。

--中国经济：养老金缺口危机将于20年后显现，对接资本市场或可化解--官员

中国证监会创新业务监管部主任祁斌周一表示，中国现行养老金体系制度设计下，养老金缺口问题在20年后显现，解决养老金缺口问题的核心是将其对接资本市场，让个人金融资产能够跟随经济的成长。

--中国反腐：落实主体责任和监督责任，加大案件查处力度--中纪委

中国中央纪委书记王岐山近日强调，要落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加大案件查处力度，把权力关进制度的笼子。

--中国数据：4月发电量同比增长4.4%，粗钢产量增长2.1%--国家统计局

中国国家统计局周二公布，4月发电量4,250亿千瓦时，同比增长4.4%；粗钢产量6,884万吨，同比增长2.1%。

--新生代农民工喜欢在城市务工，消费支出增加--调查

中国国家统计局周一公布的调查显示，新生代农民工更偏好在大中城市务工，消费更多，存款更少；这种趋势可能有助于中国的城镇化和经济再平衡。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净投放，到期央票未续做有助强化对资金信心

中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。

--《中国新债预测》七年续发国债预测均值4.07%,二级波动较多增大变数

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，受绝对收益水平吸引力不足等影响，一级市场国债表现近期均逊于金融债。因此明日新债收益率料难出现大幅低于二级的情况，预测均值落在4.07%附近。

--新债招标：中国国开行五年以内增发债需求相对较好，长端承压曲线增陡

中国国家开发银行周二增发的五期固息债，五年以内期限需求相对较好，除收益率低于上日农发行同期限水平外，投标倍数也均在2倍以上。

--新债招标：中国10年铁道债利率5.26%，20年为5.40%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第二期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。

--中国债市动态：新债配置热情降温令市场心态趋谨慎，长债承压更明显

中国银行间债市周二震荡后趋弱。央行公开市场正回购力度温和，盘初现券收益率一度小幅下滑，不过随后招标的国开行长债认购情况不佳，市场心态转趋谨慎，抛盘增多，长期品种承压更为明显。

--中国货币市场：中短期回购稍有上探，然三年央票到期未续做助预期更乐观

中国银行间资金市场周二中短期质押式回购加权利率稍有上探，三个月shibor持续走低。市场人士表示，三年央票到期未续做有助于支撑机构流动性信心，资金拆借多集中在隔夜品种；虽不能排除未来季节性因素扰动，但预期还是偏乐观的。

【外汇】

--人民币汇率：中国应致力促成由市场决定汇率--美国财长杰克卢

美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。

--中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升

中国人民币兑美元周二低开高收，与中间价方向背离。 隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。

--离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.25%定价，较指导利率低20基点

按市值计中国第二大银行--建设银行悉尼分行的两年期人民币债券以3.25%定价，较初始指导利率3.45%低20基点。

【金融/证券】

--中港个股：中国石油启动出售总资产逾800亿元的天然气管道资产计划

继去年减持西部管道资产权益后，中国最大石油及天然气生产商--中国石油再度启动出售总资产逾800亿元人民币的东部天然气管道资产计划。

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡

中国股市沪综指周二小幅收跌，继昨日大涨后股指转入窄幅震荡。分析师指出，今日出台的经济数据较为疲弱，打击市场信心，“新国九条”出台对总体刺激作用仍有限，料后市大盘将继续按原有趋势运行。

--中国金融：银行理财拟分三类持牌经营，风控弱的银行只能代销--报载

中国监管层对银行理财业务的规范仍在持续推进中。21世纪经济报 道周二援引知情人士称，监管层拟将经营理财业务的银行分为ABC三类，持牌经营，分类监管，部分风控能力弱的银行，将与理财业务发行“绝缘”，只能参与代销。

--香港房地产：政府微调双倍印花税政策，将退回印花税差额期限略为延长

香港政府周二表示，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月。这将给予换楼人士有较长的时间出售原有物业。

--台湾金融：房价若跌三成银行料损失738亿台币，但在可承受范围--金管会