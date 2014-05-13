国际油市：美国原油持于100美元上方，乌克兰紧张情势进一步升级

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欧盟外长表示，如果乌克兰5月25日的大选受到影响，可能触发对俄罗斯实施新的经济制裁。欧盟周一已将13位个人和两家克里米亚公司加入欧盟制裁名单。
乌克兰东部亲俄势力领袖周一呼吁当地入俄，不过俄罗斯不支持其并入俄罗斯的要求。该地区11日刚刚就自治举行了公投。
利比亚国家石油公司(NOC)表示，该国可能将日产量提高50万桶，之前利比亚西部油田和管道重新开放。
沙特石油部长欧那密周一表示，沙特承诺若乌克兰危机导致供应短缺，将提高原油产量。
伊朗和国际原子能机构之间的协商周一结束但却没有结果，没有明确迹象显示有关伊朗核计划的协议是否取得进展。
能源资料协会(EIA)周一公布月度评估数据显示，美国6月页岩气田的每日油产量可能增加7.5万桶，提高幅度与5月相当。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李爽 审校 白云)
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