中国金融：银行理财拟分三类持牌经营，风控弱的银行只能代销--报载

路透上海5月13日 - 中国监管层对银行理财业务的规范仍在持续推进中。21世纪经济报道周二援引知情人士称，监管层拟将经营理财业务的银行分为ABC三类，持牌经营，分类监管，部分风控能力弱的银行，将与理财业务发行“绝缘”，只能参与代销。

报导指出，近日监管层召集少数银行理财部门人士座谈，就银行理财事业部制改革的相关管理办法征求意见。从内容上看，监管层对银行理财试点事业部制持鼓励态度，并提出了一些基本要求和原则。

知情人士并透露，三类持牌标准的主要区别在投资方向上。其中，C类银行只能代销，不能发行管理理财产品；B类只能投资高等级信用债等风险等级相对较小的标准化资产，不能投资非标准化债权资产；A类投资范围最广，也只有A类能投资非标，投资比例依然要满足“8号文”要求。

中国银监会去年3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。

报导称，目前，部分银行正提交持牌申请材料，待监管层批复。不过，尚不确定上述征求意见内容最终实施时，是否会被重新修改。据知情人士称，A类银行有60多家，理财规模占比应在95%以上。