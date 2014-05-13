港报财经评论：中国新常态美国无常态--信报5月13日

中国新常态美国无常态/ 习广思

5月股市大吹淡风，上周个别濠赌股大回吐，昨天港股却出其不意挟淡仓反弹，大上大落，令人措手不及。中国内地A股藉“新国九条”造好，这份以2020年资本市场改革为目标的文件，对股市有维稳意味，属短期利好，也配合中港股市短期超卖反弹的走势。恒指昨天一度升逾500点，由腾讯 、弱势资源股、香港地产股带动，似乎是挟高指数多过反映政策利好因素。中港股市昨天齐反弹，恒指上升398点，收报22,261点；大市成交额671亿港元。指数反弹，惟成交续低，大市虽有超过800只股份上升，但板块轮动格局依然。濠赌股反弹乏力，医药、内房股疲弱。部分技术超卖股份反弹，煤炭股上涨，新能源股急跌后反弹。个别二三线股弹力强，早前被狙击的老恒和 及民企股东岳 均急升。

熔盛 受惠史玉柱家族认购可换股债（CB）的消息，股价急升18%。奇怪的是此乃旧闻，上周“蛊坛辨虚实”戴孤划早已拆解史玉柱买CB一事，惟由中国内地传媒报道，市场才有反应，说明背后资金多来自中国内地，留意它们的风格是快狠准，而且难估顶。此外，香港地产股急升，长实 股价见一年高位。有传香港政府有意放宽“双倍印花税”的换楼退税期，今日财库局局长陈家强将到立法会交代。相关消息带来短期刺激作用，尤其楼市经一轮调整后，政府已较为安心。不过，对于促销中的地产商而言，恐怕利好作用不大。有色资源股新疆新鑫矿业 、洛阳钼业 股价连日上升，后者A股两日涨停，连带不锈钢加工厂大明国际 股价急涨15%。国际镍价持续上涨，由年初每公吨约1.4万美元水平攀升，近日突破2万美元水平，除了乌俄危机影响供应外，还有印尼限制镍出口的因素。

今年初“印尼‘及时’禁镍矿出口”一文指出，印尼限制镍矿石出口，表面理由是保护及提振本国工业，真实原因是热钱持续流出，以及货币贬值带来冲击。近期镍价急涨、供应短缺，中国及日本镍金属买家四出寻找供应，加上中国贸易商有囤镍举动，连菲律宾出口的低质镍矿石，以及可替代的镍生铁价格也急涨。这意味着如果俄罗斯制裁、印尼禁镍两大因素不变，镍价仍有炒作的理由。

____________________________________________________________________________

美元兑日圆牛皮乏方向/ 苏子

上周汇市只有主要欧洲货币兑美元出现较大的变动；至于最被看好的美元兑日圆，却仍在大家十分熟悉的范围内牛皮上落，全周的高低波幅只有84点，连100点子也没有。美元兑日圆的10周及20周平均线，现处于102.15日圆及102.55日圆，两者自3月下旬开始已开始横行发展，反映汇价这大半年来完全欠缺明显方向。

美元兑日圆自4月上旬开始，便已跌至上述两条平均线以下波动及收市，故汇价后市在结束上落市后，向下作出重大突破的可能性甚高。上周美元兑日圆所造的102.24日圆高位，刚好受制于10周平均线阻力，昨天汇价最高曾见102.05日圆水平，再度迫近此平均线阻力。由于此高位亦刚好为10天平均线阻力所在，因此，若昨晚汇价始终未能顺利破关高收，相信稍后将再度下试上周的101.4日圆低位以及上月的101.3日圆低位支持。如成功突破，相信去年10月份曾面临严峻考验而又成功稳守不破的200天平均线支持将有可能破关而下，从而下试今年的100.73日圆低位及100日圆心理关口。

美元兑日圆的日线DMI指标的ADX线自4月中旬开始便一直保持在两条Di线以下，反映汇价完全欠缺方向。留意美元兑日圆稍后若真的跌破200天平均线支持，届时ADX线能否自低位回升并重返两条Di线以上。若美元兑日圆在破位后却未能令到ADX线明显回升，那便要提防即使可以失守200天平均线支持收市，亦可能是假突破，汇价未必能有足够动力以单边市形式下破100日圆心理关口，整体走势其实仍然以上落市模式运行。如真的出现此情况，投资者反而可以视美元兑日圆的破位为趁低吸纳的机会。不过，若然美元兑日圆破位后在4小时图上已可以迅即下试至100日圆心理关口，令到日线ADX线向上急升，届时便不宜逆势买入美元兑日圆了，反而更要提防国际大户或伺机把汇价推低至100日圆心理关口以下，而届时大量的止蚀沽盘将迫使汇价进一步朝着周线一目均衡图云雾区的98.62日圆顶部支持迈进。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞