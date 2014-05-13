港报财经评论：挟空仓急弹，未必持久升--经济日报5月13日

挟空仓急弹，未必持久升/ 林瑞芬

上周五中国内地发“新国九条”推资本市场助释红利，但文件属纲领性，短期实际作用不大。港股昨借消息急弹，恐怕也是挟空仓所为，持久性有疑。大市成交额昨为671亿港元；国指急升1.48%，恒指急升1.82%至22,261。4月底以来沽空比率一路偏高的腾讯 昨升得急，达5.26%至504港元，沽空者忙补仓。腾讯须续勇破降轨企稳505港元，方能启示回升动力强势。恒指暂缓跌势呈超卖技术性大反弹，或只为短期的挟空仓行动，要有实际动力刺激，才有力冲22,400至22,500短线阻力区。持久性待验证，除非后市配合成交突破之，不然，持久力或有不足，辗转可能又回试22,000楼下。

市场对中国的经济信心仍偏弱，最新房地产价格被调低，地方政府又频现放松讯号，实乃隐忧。据中金报告指，房价下跌就可能会拖累土地价格，从而影响未来数季的土地收入或下滑，减少地方政府投资的资金来源，又增加地方政府债务风险。而土地作为信贷抵押物，其价格下跌也不利于信贷扩张。中国经济前景，仍是满途荆棘，制度的改善，暂时仍属远水不能救近火。

“新国九条”推行，无疑对中国内地资本市场的中长期具积极性推动，但短期细节尚需一步步地落实，实际作用有限。不过，作为助上证指数保底2,000左右总算又一加强剂，上证昨受消息推动升2.08%至2,052。资本市场的制度改善，直接可能受惠最强烈是一众证券股甚至是交易所股，故港交所 昨升1.6%至141.7港元。而中信证券 、海通证券 则分别升4.86%及3.35%。升势虽佳，不忘中国内地证券股的波动性，且看之前，沪港通消息刺激以后，中信证券两个交易周，股价由高位逾19港元质落至低见近15港元，挫近20%。而海通同期，亦由高位近12.84港元一度急挫18%至10.52港元。听消息扑中资股短炒，就要很审慎。未来沪港通以后，相信更多消息面自中国那边发出，须知中国内地取得消息的来源广且深，到见报消息发布时，可能内里人士不知炒作多少次了，香港投资者听消息慢些，分分钟中招多过执到宝，日后听消息或因消息而买卖，就要多些先冷静分析，再作决定。对港交所中、长期信心较充足，始终是低吸上佳之选择。

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推新国九条，有利证券股/ 余少文

国务院上周五推出“新国九条”，刺激中港两地股市昨日走高，只是新国九条维稳味道重，并没有针对股市短期低迷的措施，小心调整仍未完成，但对证券股而言则是利好。A股昨日升2%，带动国企指数重上9,800点，全日升143点或1.5%，收报9,827点，成交额增加至131亿港元，73%主板H股随大市上升；而红筹指数升45点或1.1%，收报4,112点，成交额只有54亿港元。尽管国指有机会重上10,000点，又或挑战更高水平，但对后市有保留，小心目前只是反弹，投资者宜见好即收，短线持盈保泰为主。

其实，并不预期中国会在五穷月推出政策，故上周五发布被形成为“新国九条”的“国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见”。虽然国九条刺激昨日大市，但该九条属于大纲，即相对笼统，属于长远规划，或可在2020年落实中国希望的结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系，但对大市的短期刺激未必太大，即目前反弹过后，又会继续“五穷月”的闷局。一如新国九条核心希望培育私募市场，推动机构投资者模式，以替代目前以散户为主的市场，可惜问题不是一朝一夕可以做到，中国内地股市短期不会有太大变化，故新国九条维稳味道浓厚，也是担心大市反弹后要继续先前低迷走势。

其实，股市有财富效应，可惜A股近年连年下跌，失去败富效应，再加上中国内地经济下滑，对A股的影响更大，唯一好处是A股PE愈来愈低，撇除经济、业绩等因素下，A股是吸引的。不管如何，中国要搞活资本市场，市场普遍睇好证券股，不管是推动私募市场、债券市场、期货市场还是证券市场，只要开放资本市场，证券业确实是最受惠的板块，昨日亦明显跑赢其他中资股。然而，证券股今年首季业绩只是一般，计入中信证券 和海通证券 业绩，首季盈利合计只升4%，主要是海通证券盈利下跌所累，1月曾建议待A股成交回升后才吸纳证券股，可惜A股过去4个月表现每况愈下，2月日均成交额虽回升，但3月增幅收窄至9%，跟去年底日均成交额至少也19%升幅仍有一定距离，故证券股首季业绩中矩中规是预期之内。

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