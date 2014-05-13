中国反腐：落实主体责任和监督责任，加大案件查处力度--中纪委

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 中国中央纪委书记王岐山近日强调，要落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加大案件查处力度，把权力关进制度的笼子。
王岐山近日在与部分中央国家机关和中央企业、国有金融机构负责同志座谈时表示，今年要把主体责任给中央国家机关、省区市和中央企业、国有金融机构党委扛上，主体责任就是党委切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，党委书记是第一责任人。
王岐山并称，要持之以恒落实八项规定精神，加大案件查处力度，坚决遏制腐败蔓延势头，使之“不敢腐”；通过全面深化改革和制度创新，把权力关进制度的笼子，逐步实现“不能腐”。
此外，王岐山还强调，党委对纪委工作的领导要旗帜鲜明、坚强有力，派驻纪检机构要负起党风廉政建设监督责任，纪检组长、纪委书记不再分管所在部门、企业的其他工作。
中央纪委监察部网站上周五晚间发布消息称，中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。中纪委第四纪检监察室主要负责监督检查金融口单位党风廉政建设情况，核查相关违法违纪案件等。
中国监察部部长黄树贤此前也表示，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。 （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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