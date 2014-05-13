《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

**上海证券报**

--记者从国家电网公司证实，由国家发改委和能源局牵头制定的电网投资方案已获高层批复，近期将对外公布，12条“西电东送”输电通道包括4条特高压交流输电线路，5条特高压直流和3条500千伏输电通道。

--国家信息中心经济预测部主任祝宝良撰文指出，中国经济仍会延续稳中趋降的态势。把经济运行稳定在合理区间，是当前宏观调控的首要任务，要加快推进落实积极的财政政策，并适度灵活运用稳健的货币政策。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，监管层近日召开少数银行理财部门人士座谈，就银行理财事业部制改革的相关办法征求意见，经营理财业务的银行将被分为ABC三类，分类标准是根据银行的资本充足率、理财管理水平等评级，只有A类银行可以投资非标类资产，B类只能投资高等级信用债等风险等级相对较小的标准化资产，C类只能代销，不能发行管理理财产品。

**每日经济新闻**

--在媒体曝光佛山市高明区住房限购松绑后，高明区各开发商上周末收到紧急通知，限购政策调整决定暂缓执行，佛山市住建局回应，接下来将结合刚性置业需求及区域房价波动对高明区住房限购政策作出评估。 (完)