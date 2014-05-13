港报社评：照顾换楼客，辣招只微调--星岛日报5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
政府有意就“双倍印花税”这一楼市“辣招”作出一点让步，有利市民换楼，刺激地产股昨日成为升市其中一个火车头。不过，现时楼价回顺幅度有限，政府纵然不再“加辣”，憧憬大规模“减辣”仍言之过早。
政府去年推出“三辣招”为楼市降温，立法会在今年二月通过了针对境外人士和公司置业的“买家印花税”，和进一步对付短炒的“加强版额外印花税”，余下的“双倍印花税”尚在条例草案审议阶段。
现在政府倾向放宽换楼豁免“双倍印花税”的时间限制，合理照顾换楼用家的实际需要，又不会滋生严重的避税漏洞，受到市场欢迎。换楼客可以有较松动的时间把原住物业脱手，要留意一买一卖期间涉及的楼价升跌风险。
对发展商来说，“辣招”赶走了大部分投资客和中国客，本地换楼客成为重要客源，如果政府适度在这范畴“减辣”，有利发展商去货。几大发展商的股价，昨日急升3%~4%。
楼价在去年第四季开始缓慢回落，政府不再推“港人港地”后，又有意微调“辣招”，出招情况随楼市转势，但不宜视此为短期大幅“减辣”的先兆。
除了换楼豁免期限，不同政党针对“双倍印花税”提出种种豁免对象，例如工商物业、慈善团体，或者提出限期后自动失效的“日落条款”，政府都没有显示让步之意。上次的“双辣”条例草案，几经艰险才获立法会勉强通过，今次政府有意微调，在“回应民意”之余，也是减轻政治阻力的部署。
现时楼价只是轻微回落，差饷物业估价署的最新楼价指数连跌三个月，不过在三月底的指数，只比去年八月高峰期时跌了1%。计及发展商提供的种种优惠，实际楼价跌幅会多一点，但是所处水平仍然与不少“上车一族”的负担能力有距离，坊间没有强烈的“减辣”呼声。
另一方面，多了市民观望楼市发展，市场累积了一定购买力，政府不欲过早“减辣”提供炒作机会或者漏洞，出现重新推高楼价的风险。只要楼价保持“温和有序”下跌，现阶段政府并不急于“撤招”。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。