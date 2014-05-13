港报社评：照顾换楼客，辣招只微调--星岛日报5月13日

政府有意就“双倍印花税”这一楼市“辣招”作出一点让步，有利市民换楼，刺激地产股昨日成为升市其中一个火车头。不过，现时楼价回顺幅度有限，政府纵然不再“加辣”，憧憬大规模“减辣”仍言之过早。

政府去年推出“三辣招”为楼市降温，立法会在今年二月通过了针对境外人士和公司置业的“买家印花税”，和进一步对付短炒的“加强版额外印花税”，余下的“双倍印花税”尚在条例草案审议阶段。

现在政府倾向放宽换楼豁免“双倍印花税”的时间限制，合理照顾换楼用家的实际需要，又不会滋生严重的避税漏洞，受到市场欢迎。换楼客可以有较松动的时间把原住物业脱手，要留意一买一卖期间涉及的楼价升跌风险。

对发展商来说，“辣招”赶走了大部分投资客和中国客，本地换楼客成为重要客源，如果政府适度在这范畴“减辣”，有利发展商去货。几大发展商的股价，昨日急升3%~4%。

楼价在去年第四季开始缓慢回落，政府不再推“港人港地”后，又有意微调“辣招”，出招情况随楼市转势，但不宜视此为短期大幅“减辣”的先兆。

除了换楼豁免期限，不同政党针对“双倍印花税”提出种种豁免对象，例如工商物业、慈善团体，或者提出限期后自动失效的“日落条款”，政府都没有显示让步之意。上次的“双辣”条例草案，几经艰险才获立法会勉强通过，今次政府有意微调，在“回应民意”之余，也是减轻政治阻力的部署。

现时楼价只是轻微回落，差饷物业估价署的最新楼价指数连跌三个月，不过在三月底的指数，只比去年八月高峰期时跌了1%。计及发展商提供的种种优惠，实际楼价跌幅会多一点，但是所处水平仍然与不少“上车一族”的负担能力有距离，坊间没有强烈的“减辣”呼声。

另一方面，多了市民观望楼市发展，市场累积了一定购买力，政府不欲过早“减辣”提供炒作机会或者漏洞，出现重新推高楼价的风险。只要楼价保持“温和有序”下跌，现阶段政府并不急于“撤招”。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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