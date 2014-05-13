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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 09:07 BJT

期货日报：沪钢难言见底，因供需矛盾依旧且铁矿石价格仍有下行压力

以下内容节选自5月13日的《期货日报》：

受益于新“国九条”政策利好，本周一资源概念股强势反弹，煤焦钢期价同样得到提振。然而房地产市场低迷难改，钢材市场供需矛盾依旧存在，加之上游铁矿石价格仍有下行压力，沪钢难言见底。

在前期钢价短暂反弹的带动下，行业供给明显上升。4月中旬中钢协预估全国粗钢日产量为228.02万吨，环比增长5.98%，日均产量创出历史新高。然而，另一方面受经济下行以及需求季节性回落影响，钢材需求不容乐观。今年以来，房地产市场成交量出现明显下滑，后期房价松动的可能性越来越大。目前，国内钢材库存下降趋势有所放缓，部分重点城市库存已出现上升势头，市场信心进一步减弱，这对整体钢价较为不利。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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