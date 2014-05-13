期货日报：沪钢难言见底，因供需矛盾依旧且铁矿石价格仍有下行压力

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
受益于新“国九条”政策利好，本周一资源概念股强势反弹，煤焦钢期价同样得到提振。然而房地产市场低迷难改，钢材市场供需矛盾依旧存在，加之上游铁矿石价格仍有下行压力，沪钢难言见底。
在前期钢价短暂反弹的带动下，行业供给明显上升。4月中旬中钢协预估全国粗钢日产量为228.02万吨，环比增长5.98%，日均产量创出历史新高。然而，另一方面受经济下行以及需求季节性回落影响，钢材需求不容乐观。今年以来，房地产市场成交量出现明显下滑，后期房价松动的可能性越来越大。目前，国内钢材库存下降趋势有所放缓，部分重点城市库存已出现上升势头，市场信心进一步减弱，这对整体钢价较为不利。(完)
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