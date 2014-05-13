期货日报：沪钢难言见底，因供需矛盾依旧且铁矿石价格仍有下行压力

在前期钢价短暂反弹的带动下，行业供给明显上升。4月中旬中钢协预估全国粗钢日产量为228.02万吨，环比增长5.98%，日均产量创出历史新高。然而，另一方面受经济下行以及需求季节性回落影响，钢材需求不容乐观。今年以来，房地产市场成交量出现明显下滑，后期房价松动的可能性越来越大。目前，国内钢材库存下降趋势有所放缓，部分重点城市库存已出现上升势头，市场信心进一步减弱，这对整体钢价较为不利。(完)