港报社评：楼市政策不可轻言改变--文汇报5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
昨日，香港和中国内地两地股市热炒「新国九条」，加上受港府计划放宽「双倍印花税」换楼期限消息刺激，恒生指数重上22,000点水平，升398点，创下一个半月来最大的单日升幅。事实上，即使政府放宽双倍印花税的楼换楼期限，也只是给予换楼市民方便，算不上「减辣」，更不是改变楼市政策，不宜过分解读。高楼价仍是香港主要挑战，「双辣招」不可轻言改变。否则，就会前功尽弃。
有消息指，政府有意放宽双倍印花税换楼期限，地产股借消息明显攀升。有业内人士更认为，可能政府对楼市前景看法有变，开始着手减辣。事实上，即使在楼市辣招作用下，本港物业交投转趋平静，但楼价未见显着回落。
根据现时的辣招规定，以「先买后卖」方式换楼的市民，如果希望避开双倍印花税，必须在新签临时买卖合约后6个月内将原有单位卖出。昨日传出的消息指，政府将6个月换楼期推迟至楼宇交吉后才开始计算。双倍印花税的相关草案至今仍未获立法会通过，政府今次作出技术性调整，是希望令法案尽快通过，不能视为楼市政策的重大改变。
至于国务院发布促进资本市场健康发展「新国九条」，提出将逐步放宽外资持有上市公司股份的限制、鼓励各类资本公平参与并购等内容，对吸引外资进入中国内地股市有正面作用。不过，「新国九条」对资本市场是中长期利好，许多具体措施还有待细化和落实，短期对市场的影响有限。中国内地股市长期低迷，原因在于监管滞后，上市企业管理不透明，企业上市犹如「圈钱」。中国内地监管当局必须大力进行金融改革，助推股市规范化，重新提振市场信心，才能为中国内地股市带来巨大的利好，港股也可从中受惠。
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