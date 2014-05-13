港报社评：千年宋元遗蹟，弃考古处理愧对历史--明报5月13日

政府联同港铁向九龙城区议会交代沙中线发现宋元文物与遗蹟处理的跟进况，表面上，政府与港铁就保护遗蹟做了工作，不过，就考古范围之广、考古发掘未顾及点线面与超过200处遗蹟已经被毁弃等事实，除非当局提出确切证据，证明迄今处理得当，否则有理由质疑有关方面为了不影响沙中线工程进度，毁掉难得的千年宋元遗蹟。今次考古发现，本来为改写香港历史提供信而有征依据，事态发展却出现彻底埋葬历史的结果。这次考古灾难是极大遗憾，损失无法挽回，相对于曾经同是英国殖民地的新加坡，香港于人文建设、打造历史身分，又有不如。

大部分遗蹟未获保留，听到的包括文物价值不高、「已经被扰乱」，为了发掘最底的宋元文化层，移走上层的明清、民国等遗蹟等，这些说法，表面上言之成理，但是有专家单就被毁古井而言，质疑已被扰乱、不美观而毁弃的说法，认为按此逻辑，岂非因为一个朝代的历史「唔靓」也可以略过不提？当然不能这样。因为无论如何，那是历史的一部分，古井的历史价值在于展示前人生活点滴，不能以外观决定保留与否。

政府、港铁与相关人等就沙中线考古的说法，讲得语焉不详、不尽不实，很难让人相信已经尽到保护文物与宋元遗蹟的责任。

我们认为，政府应该请专家学者研究修缮香港历史，公正客观地呈现香港的历史面貌，确立香港自古以来就是中国南端其中一个对外的窗口，正如现在一样；另外，藉此确立香港人自古以来都是中国人的身分，就香港与中国内地融合，加添历史纽带。

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