港报社评：南海变局东盟不安，峰会宣言软中带硬--信报5月13日

在缅甸首都内比都举行的东盟峰会两日会议结束。首天外长会议后发表声明，对南海局势「严重关切」，翌日东盟领导人会议后发表《内比都宣言》，除了强调东盟加强团结外，同时呼吁以和平手段，并按普遍认可的国际法解决纷争。《宣言》虽然没有点名中国，但在东盟正式文件评论南海局势，实属罕见，反映当前南海形势确实处于脆弱和不确定的新变局之中。

《宣言》前天发表，中国与越南船只，昨天即在西沙群岛附近海域再互以水炮攻击。而菲律宾政府昨天也决定起诉九名中国渔民，事态发展将进一步考验中菲关系。由于越南迄今还没有和美国缔结正式军事联防协议，与日本和菲律宾不同，中国与越南的纷争，同样也可以藉此来试探美国对中国在南海争端中的战略反应和底线。

在美国强化亚太战略再平衡、日本激烈抗拒中国在东亚崛起所引发的权力转移下，南海争端已变成中美日三国的博弈工具；也益增小国乘机争夺海洋资源之心，令形势变化更波谲云诡。

今次东盟峰会的《宣言》，基本上保持不直接介入主权声索国纷争的原则，与其说是中国经济外交的胜利，倒不如说是东盟十国在政治和经济实力上的显着差异，利益迥异，限制了在南海问题上对中国有一致立场。

长期来看，中国必须通过国内经济结构调整和转型，成为地域消费中心，为东盟的经济发展提供持续的推动力，才能激活「海上丝绸之路」的战略棋局。今次东盟的峰会宣言，罕见地评论南海局势，流露了东盟对中国近期强硬外交路线的不安。疑虑的讯号，将考验中国周边外交的战略布局。

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