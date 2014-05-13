企业并购：辉瑞考虑提高对阿斯利康的收购报价--彭博

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透5月12日 - 彭博周一引述知情消息人士报导称，美国药企辉瑞 在考虑发起敌意收购前，计划提高对英国同行阿斯利康 的收购报价。
两位熟悉该事件的人士告诉彭博，新报价将略高于目前的每股50英镑(84.36美元)，并提高其中的现金比例。
路透在常规工作时间外尚未联系上辉瑞和阿斯利康就此置评。
阿斯利康5月2日回绝了辉瑞提高至1,060亿美元的收购提案。 (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。