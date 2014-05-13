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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 09:13 BJT

企业并购：辉瑞考虑提高对阿斯利康的收购报价--彭博

路透5月12日 - 彭博周一引述知情消息人士报导称，美国药企辉瑞 在考虑发起敌意收购前，计划提高对英国同行阿斯利康 的收购报价。

两位熟悉该事件的人士告诉彭博，新报价将略高于目前的每股50英镑(84.36美元)，并提高其中的现金比例。

路透在常规工作时间外尚未联系上辉瑞和阿斯利康就此置评。

阿斯利康5月2日回绝了辉瑞提高至1,060亿美元的收购提案。 (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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