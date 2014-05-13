港报社评：避南海战火，中国借东盟遏菲越--经济日报5月13日

中国与菲、越在南海争端不断升温，菲越在美日撑腰下，对中国挑衅势加码，北京惟有强硬回应，推高南海军事冲突风险。要避免打将起来，北京须打好东盟牌，以约束菲越莫踩过界。

菲律宾上周在南海拘走11名中国渔民，昨并起诉其中9人非法捕鱼等罪名，最高可判囚20年；此外，中国月初在南海架设钻油台以来，中越船舰碰撞过百次。中、菲、越在南海的紧张气氛势续加剧，动武风险不容忽视。

中国要遏菲越气焰，亦要避南海战火，关键须打好「东盟牌」。对东盟而言，最理想是游走于中、美、日之间，既借助美国平衡中国在亚洲不断壮大的政治与军事影响力，在经贸上则图在中、日间左右逢源，谋最大利益。惟菲越一旦和中国在南海爆军事冲突，中、菲、越利益固受损，整个东盟亦势成输家。

且中国是东盟最大贸易伙伴，若菲越和中国开火，东盟和中国关系势牵连受创，其他东盟国家和中国的经贸往来合作，恐亦无辜受累，中国与整个东盟皆成输家。

正因中国与东盟，在保南海和平上实利益一致，中国自可借「东盟牌」拉住菲越，莫过界挑衅。此须中国在经贸、外交上，多与其他东盟国互惠互利，多交朋友，以巩固东盟对中国支持力量，亦要避免东盟投向美、日阵营，徒添中国在亚洲被围堵的压力。中国要在对菲越挑衅、反美日围堵，一大突破点就在东盟。

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