港报社评：避南海战火，中国借东盟遏菲越--经济日报5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
中国与菲、越在南海争端不断升温，菲越在美日撑腰下，对中国挑衅势加码，北京惟有强硬回应，推高南海军事冲突风险。要避免打将起来，北京须打好东盟牌，以约束菲越莫踩过界。
菲律宾上周在南海拘走11名中国渔民，昨并起诉其中9人非法捕鱼等罪名，最高可判囚20年；此外，中国月初在南海架设钻油台以来，中越船舰碰撞过百次。中、菲、越在南海的紧张气氛势续加剧，动武风险不容忽视。
中国要遏菲越气焰，亦要避南海战火，关键须打好「东盟牌」。对东盟而言，最理想是游走于中、美、日之间，既借助美国平衡中国在亚洲不断壮大的政治与军事影响力，在经贸上则图在中、日间左右逢源，谋最大利益。惟菲越一旦和中国在南海爆军事冲突，中、菲、越利益固受损，整个东盟亦势成输家。
且中国是东盟最大贸易伙伴，若菲越和中国开火，东盟和中国关系势牵连受创，其他东盟国家和中国的经贸往来合作，恐亦无辜受累，中国与整个东盟皆成输家。
正因中国与东盟，在保南海和平上实利益一致，中国自可借「东盟牌」拉住菲越，莫过界挑衅。此须中国在经贸、外交上，多与其他东盟国互惠互利，多交朋友，以巩固东盟对中国支持力量，亦要避免东盟投向美、日阵营，徒添中国在亚洲被围堵的压力。中国要在对菲越挑衅、反美日围堵，一大突破点就在东盟。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。