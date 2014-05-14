《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.07% 工商银行 52.927亿元ABS下午14:00-15:00招标 绍兴银行15亿元三年期固息债招标(主体评级AA-)，兴业银行主承 中国建材 30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 浙江交通投资集团15亿元四个月期超短融簿记建档(主体评级AAA/AAA-)，建行和交行主承 北京能源投资集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA/AAA-)，中信银行和浙商银行主承 厦门海沧投资集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 深赛格 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和浦发银行主承 渤海证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招商银行和招商证券等主承 中电投集团35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和交行主承 北大方正集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和建行主承 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和国开行主承 浙江吉利控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，南京银行和中金公司主承 北方水泥12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 上海均瑶集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和农行主承 天津太钢天管不锈钢3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 江苏交通控股20亿元五年期中期票据簿记建档 (主体评级AAA)，广发银行主承 大同煤业 12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 山东广电网络6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和农行主承 桐乡城投10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和中信证券主承 中海油总公司100亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 中国普天20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 城发投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 济宁矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 金晶科技 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，建行主承 深圳市投资控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农行主承 中国兵器工业集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和招行主承 宜春市城市建设投资开发总公司16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国盛证券主承 吉安市城市建设投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，宏源证券主承 文登金滩投资管理公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 徐州高速铁路投资24亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 鄂州市城市建设投资8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 农行 15亿元六个月期同业存单9:30-11:30报价发行，参考收益率4.7% 兴业银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标 =========================================================================== 二、新债上市： 成都隆博投资7亿元七年期固息债1480125，票面利率8.1% 巴中国资经营5亿元七年期固息债1480131，票面利率8.5% 衡阳湘江水利投资13亿元七年期固息债1480248，票面利率7.4% 江苏太仓港港口建设12亿元七年期固息债1480262，票面利率7.4% 国泰君安证券35亿元三个月期短融071402005，票面利率4.40% 中国商用飞机公司30亿元六个月期超短融011450002，票面利率4.68% 江苏交通控股30亿元九个月期超短融011490001，票面利率4.95% 中国证券金融股份公司30亿元三个月期短融071405001，票面利率4.43% 北京基础设施投资有限公司40亿元一年期短融041453060，票面利率5.06% 天津天纺投资4.5亿元一年期短融041468001，票面利率8.00% 上海外滩投资开发（集团）5亿元一年期短融041463011，票面利率5.17% 歌山建设集团2.5亿元一年期短融041451030，票面利率8.60% 陕西有色金属控股集团30亿元三年期中票101455010，票面利率5.79% 连云港市城建投10亿元五年期中票101464015，票面利率6.70% 太仓水处理公司2亿元三年期中票101461012，票面利率7.75% 陕西煤业化工集团有限公司15亿元五年期中票101455010，票面利率6.5% 云南工业投资控股集团5亿元10年期投资人选择权(7+3)中票101475002，票面利率7.70% 湘电集团公司4.5亿元三年期发行人选择权(1+2)中票101465007，票面利率7.00% ============================================================================ 三、缴款： 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480287，票面利率5.26% 中国铁路总公司50亿元20年期固息债1480288，票面利率5.4% 农发行50亿元五年期固息增发债140422，发行价102.12元 农发行50亿元三年期固息债140433，票面利率4.83% 贵阳水利交通发展14亿元10年期固息债1480282，票面利率8.05% 财政部150亿元九个月期贴现国债149902，发行价97.466元 浦发银行 10亿元六个月期同业存单111409007，发行价格97.6664元 浦发银行10亿元三个月期同业存单111409008，发行价格98.8462元 节能环保集团10亿元九个月期超短期融资券 东方航空 40亿元九个月期超短融 杭州商贸旅游集团12亿元一年期短融 宁波城投控股10亿元一年期短融簿 杭州萧山国资经营总公司10亿元一年期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 万达集团5亿元一年期短融 中建海峡建设发展公司3.5亿元一年期短融 广州广日集团2亿元一年期短融 北京银建投资3.5亿元一年期短融 浙江海天建设3亿元一年期短融 青岛城市建设投资集团10亿元一年期短融 武汉新港建设投资开发集团7亿元一年期短融 南京化学工业园5亿元一年期短融 安徽淮海实业发展集团3亿元一年期短融 安徽金瑞化工投资有限公司2亿元一年期短融 南方电网50亿元五年期中票 嘉兴现代服务业发展投资集团5亿元五年期中票 天津住宅建设发展集团5亿元五年期中票 合肥建设投资集团10亿元10年期中票 人福医药 6亿元两年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国兵器工业集团20亿元五年期中票0982070到期兑付，票面利率3.60% 进出口行100亿元一年期固息债130308到期兑付，票面利率3.20% 南方电网50亿元六个月期超短融011307009到期兑付，票面利率5.25% 中信大锰矿业6亿元一年期短融041353032到期兑付，票面利率4.48% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355019到期兑付，票面利率4.28% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041358043到期兑付，票面利率4.89% 万里扬 3亿元一年期短融041358044到期兑付，票面利率5.05% 亨通集团5亿元一年期短融041359034到期兑付，票面利率4.56% 杭齿前进 3亿元一年期短融041359035到期兑付，票面利率4.48% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361023到期兑付，票面利率4.18% 农六师5亿元一年期短融041364020到期兑付，票面利率4.48% 07国开06 070206付息 07中海油服债 078010付息 10农发04 100404付息 12通程MTN1 1282151付息 12中船燃MTN1 1282152付息 13海拉尔债 1380197付息 13扬农MTN1 1382233付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --两位消息人士周二表示，中国银监会向各信托公司下发“关于99号文的实施细则”，规定信托公司清理非标 资金池业务不搞“一刀切”，并禁止信托公司与非金融机构合作推介信托产品。 --中国银行 周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民 币。 --中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促 进融资融券业务规模继续扩大。 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 丁淑琴/边竞)