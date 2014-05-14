《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.07% 工商银行 52.927亿元ABS下午14:00-15:00招标 绍兴银行15亿元三年期固息债招标(主体评级AA-)，兴业银行主承 中国建材 30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 浙江交通投资集团15亿元四个月期超短融簿记建档(主体评级AAA/AAA-)，建行和交行主承 北京能源投资集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA/AAA-)，中信银行和浙商银行主承 厦门海沧投资集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 深赛格 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和浦发银行主承 渤海证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招商银行和招商证券等主承 中电投集团35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和交行主承 北大方正集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和建行主承 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和国开行主承 浙江吉利控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，南京银行和中金公司主承 北方水泥12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 上海均瑶集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和农行主承 天津太钢天管不锈钢3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 江苏交通控股20亿元五年期中期票据簿记建档 (主体评级AAA)，广发银行主承 大同煤业 12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 山东广电网络6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和农行主承 桐乡城投10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和中信证券主承 中海油总公司100亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 中国普天20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 城发投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 济宁矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 金晶科技 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，建行主承 深圳市投资控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农行主承 中国兵器工业集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和招行主承 宜春市城市建设投资开发总公司16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国盛证券主承 吉安市城市建设投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，宏源证券主承 文登金滩投资管理公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 徐州高速铁路投资24亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 鄂州市城市建设投资8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 农行 15亿元六个月期同业存单9:30-11:30报价发行，参考收益率4.7% 兴业银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标 =========================================================================== 二、新债上市： 成都隆博投资7亿元七年期固息债1480125，票面利率8.1% 巴中国资经营5亿元七年期固息债1480131，票面利率8.5% 衡阳湘江水利投资13亿元七年期固息债1480248，票面利率7.4% 江苏太仓港港口建设12亿元七年期固息债1480262，票面利率7.4% 国泰君安证券35亿元三个月期短融071402005，票面利率4.40% 中国商用飞机公司30亿元六个月期超短融011450002，票面利率4.68% 江苏交通控股30亿元九个月期超短融011490001，票面利率4.95% 中国证券金融股份公司30亿元三个月期短融071405001，票面利率4.43% 北京基础设施投资有限公司40亿元一年期短融041453060，票面利率5.06% 天津天纺投资4.5亿元一年期短融041468001，票面利率8.00% 上海外滩投资开发（集团）5亿元一年期短融041463011，票面利率5.17% 歌山建设集团2.5亿元一年期短融041451030，票面利率8.60% 陕西有色金属控股集团30亿元三年期中票101455010，票面利率5.79% 连云港市城建投10亿元五年期中票101464015，票面利率6.70% 太仓水处理公司2亿元三年期中票101461012，票面利率7.75% 陕西煤业化工集团有限公司15亿元五年期中票101455010，票面利率6.5% 云南工业投资控股集团5亿元10年期投资人选择权(7+3)中票101475002，票面利率7.70% 湘电集团公司4.5亿元三年期发行人选择权(1+2)中票101465007，票面利率7.00% ============================================================================ 三、缴款： 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480287，票面利率5.26% 中国铁路总公司50亿元20年期固息债1480288，票面利率5.4% 农发行50亿元五年期固息增发债140422，发行价102.12元 农发行50亿元三年期固息债140433，票面利率4.83% 贵阳水利交通发展14亿元10年期固息债1480282，票面利率8.05% 财政部150亿元九个月期贴现国债149902，发行价97.466元 浦发银行 10亿元六个月期同业存单111409007，发行价格97.6664元 浦发银行10亿元三个月期同业存单111409008，发行价格98.8462元 节能环保集团10亿元九个月期超短期融资券 东方航空 40亿元九个月期超短融 杭州商贸旅游集团12亿元一年期短融 宁波城投控股10亿元一年期短融簿 杭州萧山国资经营总公司10亿元一年期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 万达集团5亿元一年期短融 中建海峡建设发展公司3.5亿元一年期短融 广州广日集团2亿元一年期短融 北京银建投资3.5亿元一年期短融 浙江海天建设3亿元一年期短融 青岛城市建设投资集团10亿元一年期短融 武汉新港建设投资开发集团7亿元一年期短融 南京化学工业园5亿元一年期短融 安徽淮海实业发展集团3亿元一年期短融 安徽金瑞化工投资有限公司2亿元一年期短融 南方电网50亿元五年期中票 嘉兴现代服务业发展投资集团5亿元五年期中票 天津住宅建设发展集团5亿元五年期中票 合肥建设投资集团10亿元10年期中票 人福医药 6亿元两年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国兵器工业集团20亿元五年期中票0982070到期兑付，票面利率3.60% 进出口行100亿元一年期固息债130308到期兑付，票面利率3.20% 南方电网50亿元六个月期超短融011307009到期兑付，票面利率5.25% 中信大锰矿业6亿元一年期短融041353032到期兑付，票面利率4.48% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355019到期兑付，票面利率4.28% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041358043到期兑付，票面利率4.89% 万里扬 3亿元一年期短融041358044到期兑付，票面利率5.05% 亨通集团5亿元一年期短融041359034到期兑付，票面利率4.56% 杭齿前进 3亿元一年期短融041359035到期兑付，票面利率4.48% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361023到期兑付，票面利率4.18% 农六师5亿元一年期短融041364020到期兑付，票面利率4.48% 07国开06 070206付息 07中海油服债 078010付息 10农发04 100404付息 12通程MTN1 1282151付息 12中船燃MTN1 1282152付息 13海拉尔债 1380197付息 13扬农MTN1 1382233付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --两位消息人士周二表示，中国银监会向各信托公司下发“关于99号文的实施细则”，规定信托公司清理非标 资金池业务不搞“一刀切”，并禁止信托公司与非金融机构合作推介信托产品。 --中国银行 周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民 币。 --中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促 进融资融券业务规模继续扩大。 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 丁淑琴/边竞)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。