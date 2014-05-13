日本个股：美国针对日产2007年款Quest车型油表显示问题展开调查

路透底特律5月12日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)将对37,656辆日产Quest多功能车展开调查，因消费者投诉其油表显示不正确导致车子动弹不得。

根据线上文件的内容，NHTSA在过去14个月已经接获12件消费者报告，称2007年款Quest在油箱已经空了的情况下，油表却显示仍有足够油料。NHTSA因而展开初步评估。

日产汽车发言人称，该公司正配合NHTSA的调查。

如果监管当局认为制造商需要解决安全性问题的话，初步评估是要求召回车辆程序的第一个步骤。

根据NHTSA文件，有两件投诉称车子停摆时，油表竟显示据估计还可行驶超过70英哩的油料。