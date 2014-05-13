日本个股：美国针对日产2007年款Quest车型油表显示问题展开调查

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透底特律5月12日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)将对37,656辆日产Quest多功能车展开调查，因消费者投诉其油表显示不正确导致车子动弹不得。
根据线上文件的内容，NHTSA在过去14个月已经接获12件消费者报告，称2007年款Quest在油箱已经空了的情况下，油表却显示仍有足够油料。NHTSA因而展开初步评估。
日产汽车发言人称，该公司正配合NHTSA的调查。
如果监管当局认为制造商需要解决安全性问题的话，初步评估是要求召回车辆程序的第一个步骤。
根据NHTSA文件，有两件投诉称车子停摆时，油表竟显示据估计还可行驶超过70英哩的油料。
NHTSA文件中并没有列出意外或伤亡报告。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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