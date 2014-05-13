路透调查：英国央行最新通胀报告料不会大幅调整经济闲置产能预估

* 英国央行周三不太可能大幅调整闲置产能预估

* 央行很快会采取行动抑制飙涨的房价

* 可能维持已然强劲的GDP预估不变

记者 Jonathan Cable 编译 王冠中

路透伦敦5月12日 - 路透调查显示，英国央行在周三公布的最新通胀报告中，不太可能调整对英国经济闲置产能的预估，但很快会采取行动因应房价高涨的问题。

随着英国复苏速度加快，英国央行总裁卡尼日益面临挑战，需要解释为何央行不急于将处于纪录低点的指标利率上调。

英国央行最初将何时升息的前瞻性引导与失业率挂勾。但意外强劲的就业市场很快迫使央行将其引导与经济产能闲置的程度挂勾。闲置产能较难测量也较难预估。

央行货币政策委员会2月时预估，经济中的闲置产能相当于国内生产总值(GDP)的1.0-1.5%左右。

路透调查过去一周访问的25位经济分析师中，多数认为这一区间大致正确。

“卡尼知道大幅削减预估会引发利率预期的改变。他还没准备好紧缩政策，因此闲置产能预估可能只会小幅调整，”法国兴业银行的英国经济分析师Brian Hilliard称。

10名受访者表示，英国央行将会维持预估区间不变，另有八人的预估在货币政策委员会先前预期的1.0-1.5%区间之内。只有六人下调了区间的低端，而有一人预期2%。

近期的路透调查预估显示，英国利率至少在明年4月前都会维持在纪录低点0.5%。但由于英国经济成长速度快于其他发达国家，因此提前升息的机率也在升高。

分析师表示，英国央行本周可能会暗示，乐见市场对于利率将在2015年第一季开始调升的预期，正好在英国5月大选前，且较2月时预估的时间提前了一季。

然而，尽管英国经济表现良好，33名受访分析师中仍有17人认为英国央行会维持对GDP的预估不变。14人认为央行会上修GDP预估。

英国通胀率今年稍早降至低于央行的2%目标。33名受访分析师中有17人预期这会促使央行下修CPI预估，而15人认为央行将维持CPI预估不变。

但随着复苏稳固，房价也急速上升，许多分析师认为英国央行金融政策委员会将须采取行动，避免再次出现房市泡沫。

24名受访分析师中有14人预期，金融政策委员会在6月17日的下次会议中将采取行动。有七人预期在今年稍后行动。只有三人预期今年不会有所行动。

“我们认为，央行金融政策委员会下月将动用新的政策工具，让房市降温，”贝伦贝格银行的Rob Wood称。(完) (译文审校 郑茵)