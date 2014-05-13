芝加哥期市：小麦期货连续第五个交易日下跌，因预计全球库存充足

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
7月玉米期货 持稳于每蒲式耳4.99-3/4美元，前一交易日跌1.6%。
美国农业部表示，截至5月11日，玉米播种完成率为59%，高于一周前的29%，较2009至2013年的每年5月中旬均值高出1个百分点。
大豆播种完成率为20%，较上周高出15个百分点，较五年均值低1个百分点。上年同期大豆播种完成率为5%。
分析师此前预计玉米播种完成率为55%，大豆播种完成率为17%。
美国农业部称，冬麦优良率为30%，较一周前低1个百分点，而且是1996年以来历年此时最低位。该比率与分析师预期相符。
美国农业部预估，本作物年结束前，全年小麦产量料为6.97亿吨，全球库存将上升近100万吨，至1.874亿吨，小麦期货因此持续承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变化 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 713.50 -1.50 -0.21% -1.25% 700.24 47
CBOT玉米 499.75 0.25 +0.05% -1.53% 507.64 43
CBOT大豆 1464.75 -0.50 -0.03% -1.50% 1474.93 51
CBOT稻米 $15.34 $0.02 +0.13% -0.58% $15.51 33
美国原油 $100.58 -$0.01 -0.01% +0.59% $101.44 54
汇率
欧元/美元 $1.376 $0.001 +0.05% +0.04%
美元/澳元 0.935 0.000 -0.04% -0.07%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 郑茵/于春红; 审校 张若琪/杜明霞)
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