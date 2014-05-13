香港个股：茂业国际发行三年期3亿美元优先担保票据，息率7.75%

路透香港5月13日 - 在中国从事百货店营运与房地产开发的茂业国际控股有限公司 周二称，计划发行于2017年到期本金额为3亿美元的优先担保票据，息率为7.75%。

茂业国际在香港联交所一份声明中称，估计是次发行所得款项净额为2.977亿美元，拟主要用作就现有债务再融资，余款拨作一般企业用途。

优先票据的发行价为本金总额的100%，每半年支付一次利息，将申请在联交所上市及买卖，票据暂获标普评为BB级别及获穆迪评为Ba2级别。花旗 、中信里昂、德意志银行 及摩根士丹利 负责是次发行安排。

茂业国际周一收报1.09港元，过去一个月累计跌近10%。（完）

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