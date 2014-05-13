《独家新闻》TPG拟以逾15亿美元出售旗下房产信息公司RentPath--消息

路透纽约5月12日 - 据知情消息人士，收购公司德州太平洋集团(TPG Capital LP)在研究出售旗下房产租售信息公司RentPath Inc，售价可能超过15亿美元。RentPath以其杂志《公寓指南》(Apartment Guide)和Rent.com网站闻名。

TPG此次决定研究出售RentPath，正值美国许多城市租金飙升且空置率下降。房地产网站运营商Zillow Inc 上月公布研究结果显示，房屋租金自2000年以来已经大涨逾52.8%，而家庭收入中值仅增长25.4%。

消息人士称，TPG准备与投行Moelis & Co 合作来寻找买家。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。RentPath是TPG在2011年斥资5.25亿美元从KKR& Co LP 手中购得。

TPG和Moelis拒绝就此置评，RentPath发言人也未回覆置评请求。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)