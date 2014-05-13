《独家新闻》TPG拟以逾15亿美元出售旗下房产信息公司RentPath--消息

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透纽约5月12日 - 据知情消息人士，收购公司德州太平洋集团(TPG Capital LP)在研究出售旗下房产租售信息公司RentPath Inc，售价可能超过15亿美元。RentPath以其杂志《公寓指南》(Apartment Guide)和Rent.com网站闻名。
TPG此次决定研究出售RentPath，正值美国许多城市租金飙升且空置率下降。房地产网站运营商Zillow Inc 上月公布研究结果显示，房屋租金自2000年以来已经大涨逾52.8%，而家庭收入中值仅增长25.4%。
消息人士称，TPG准备与投行Moelis & Co 合作来寻找买家。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。RentPath是TPG在2011年斥资5.25亿美元从KKR& Co LP 手中购得。
TPG和Moelis拒绝就此置评，RentPath发言人也未回覆置评请求。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。