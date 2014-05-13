更新版 1-中国公开市场：单日净投放，到期央票未续做有助强化对资金信心

* 今年首现三年期央票到期但央行未开展到期续做

* 公开市场周二到期资金超千亿元致单日净投放

* 有助强化机构信心，稳定资金波动

* 但不能说明货币政策方向性转变 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京5月13日 - 中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。

但他们也提到，这也不意味货币政策将出现方向性转变，还需再观察经济基本面的变化。

“货币政策定位还是在中性基础上略微偏松吧。”北京一券商分析师称，“央行并不是不愿意松，但要看看宏观经济走到什么程度，而不是说，经济不好就一大步的刺激。”

上述分析师并谈到，年初的时候大家对资金面的预期还是偏谨慎的，但经过前四个月的市场情况，以及央行的操作，让大家对资金面未来保持相对宽松的预期，那三年央票没有续做是起到强化这个预期的作用。

凤凰网上周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。

公告显示，央行公开市场今日进行970亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种，中标利率持平在4%。

本周公开市场到期资金规模为2,280亿元；包括正回购到期量1,880亿元，其中周二和周四到期规模分别为930亿元、950亿元；央票到期量400亿元，全部在周二到期。

本周央行未对周二(13日)到期的三年期央票开展到期续做；此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩表示，央票未续做也不代表货币政策大方向转向放松，央行应该是观察超储水平进行调节，当前资金并不泛滥，供需属均衡。七天回购利率在4%以下的水平，这或许就是监管层认为比较理想情况。

央行公开市场去年7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行到期续做，同时根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供必要的短期流动性支持。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 且今年首季央行累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 970

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 400

央票到期续做 --

正回购到期 1,880

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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