期货日报：短线国内动力煤期价疲势难改，现货维持平稳运行

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
周一动力煤1409合约振荡上行，开盘价为525元/吨，终盘报收于528元/吨，上涨3.8元/吨。动力煤期货主力合约虽反弹走高，但整体疲软态势未改，期价跌破530元/吨支撑后陷入弱势振荡,预计短期内弱势难改。
相较于动力煤期货市场的延续下行，港口现货市场同期运行却明显平稳。5月7日公布的环渤海5500K动力煤平均价格为534元/吨，环比上周上涨2元/吨。但是随着大秦铁路检修结束,港口铁路煤炭调入量逐步恢复正常水平，加之动力煤坑口地区煤炭生产和销售情况稳中有升，因此动力煤价格上涨的支撑力仍显不足，5月的动力煤现货市场弱势平稳运行仍是主流。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。