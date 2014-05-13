期货日报：短线国内动力煤期价疲势难改，现货维持平稳运行

周一动力煤1409合约振荡上行，开盘价为525元/吨，终盘报收于528元/吨，上涨3.8元/吨。动力煤期货主力合约虽反弹走高，但整体疲软态势未改，期价跌破530元/吨支撑后陷入弱势振荡,预计短期内弱势难改。

相较于动力煤期货市场的延续下行，港口现货市场同期运行却明显平稳。5月7日公布的环渤海5500K动力煤平均价格为534元/吨，环比上周上涨2元/吨。但是随着大秦铁路检修结束,港口铁路煤炭调入量逐步恢复正常水平，加之动力煤坑口地区煤炭生产和销售情况稳中有升，因此动力煤价格上涨的支撑力仍显不足，5月的动力煤现货市场弱势平稳运行仍是主流。(完)