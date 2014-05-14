《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

* 明报：

--星展一项人民币调查显示，由于人民币持续贬值，首季香港企业对人民币的商业需求有所减少，但愈来愈多企业开始使用更广泛、复杂的人民币产品。该行经济研究部副总裁及经济师周洪礼认为，人民币波幅增加，对扩大对冲及衍生产品业务的发展具正面作用。

--港交所 旗下的伦敦金属交易所(LME)去年8月初在美国卷入26宗集体诉讼案，港交所指出，监于该集体起诉的性质，港交所、LME及LMEH相信日后或尚有其他类似的诉讼于美国提交。 * 星岛日报：

--港股连升四日，但仍难提振新股市场气氛。集资最多113亿港元的大型新股北车（新股代号： ）反应冷淡。规模较小的本地综合环保服务商碧瑶（新股代号： ）保证金认购则已超购两倍。

--政府提出放宽双倍印花税的换楼期限，个别发展商即加快推盘步伐。其中，远展 西营盘楼花项目尚岭，抢闸成为本月首个开售的全新盘项目。该盘首批限量推出二十伙，入场户定价723万余港元水平。 * 苹果日报：

--政府公布香港零售总额连续两个月倒退，惟市场调查公司尼尔森（Nielsen）发表报告，指香港消费者信心创2008年以来新高。公司表示，虽然指数与政府数据有出入，认为指数具前瞻性，对香港消费市道前景感乐观。

--土地注册处资料显示，位于黄大仙的现崇山3楼单号车位以215万港元易手，贵绝东九龙，价钱等同公屋单位，黄大仙下邨近期录得成交，实用385方尺单位，成交价仅162万港元，与现崇山车位形成强烈对比。 * 东方日报：

--尽管内地各处城市楼价纷降，但内房仍未见起色，中信里昂于去年5月至今年5月期间，就内地12个城市进行空置率调查，发现约12万套住房为「空屋」，空置率达15%，其中一线城市空置率约10%，惟三线城市住房易饱和，料楼市收缩将主要在三线城市中体现出来。 * 文汇报：

--SOHO中国 早前出售两幅上海写字楼项目，董事长潘石屹表示，未来资金链断裂的内房企业会越来越多，但强调集团不会存在资金问题。他坦言是次出售是为适度减低于上海市场的投入，转而增加北京写字楼租赁等商用市场的投资。 * 大公报：

--去年7月才上市的港大零售 今年首季同店销售增长27%，首席财务官马振峰表示，第二季香港零售市道较弱，加上五一「小黄金周」亦淡静，因此预期次季业务仅符预期。该公司计划今年于大中华区开设16至20间新店。（完）