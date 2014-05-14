《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 明报：
--星展一项人民币调查显示，由于人民币持续贬值，首季香港企业对人民币的商业需求有所减少，但愈来愈多企业开始使用更广泛、复杂的人民币产品。该行经济研究部副总裁及经济师周洪礼认为，人民币波幅增加，对扩大对冲及衍生产品业务的发展具正面作用。
--港交所 旗下的伦敦金属交易所(LME)去年8月初在美国卷入26宗集体诉讼案，港交所指出，监于该集体起诉的性质，港交所、LME及LMEH相信日后或尚有其他类似的诉讼于美国提交。 * 星岛日报：
--港股连升四日，但仍难提振新股市场气氛。集资最多113亿港元的大型新股北车（新股代号： ）反应冷淡。规模较小的本地综合环保服务商碧瑶（新股代号： ）保证金认购则已超购两倍。
--政府提出放宽双倍印花税的换楼期限，个别发展商即加快推盘步伐。其中，远展 西营盘楼花项目尚岭，抢闸成为本月首个开售的全新盘项目。该盘首批限量推出二十伙，入场户定价723万余港元水平。 * 苹果日报：
--政府公布香港零售总额连续两个月倒退，惟市场调查公司尼尔森（Nielsen）发表报告，指香港消费者信心创2008年以来新高。公司表示，虽然指数与政府数据有出入，认为指数具前瞻性，对香港消费市道前景感乐观。
--土地注册处资料显示，位于黄大仙的现崇山3楼单号车位以215万港元易手，贵绝东九龙，价钱等同公屋单位，黄大仙下邨近期录得成交，实用385方尺单位，成交价仅162万港元，与现崇山车位形成强烈对比。 * 东方日报：
--尽管内地各处城市楼价纷降，但内房仍未见起色，中信里昂于去年5月至今年5月期间，就内地12个城市进行空置率调查，发现约12万套住房为「空屋」，空置率达15%，其中一线城市空置率约10%，惟三线城市住房易饱和，料楼市收缩将主要在三线城市中体现出来。 * 文汇报：
--SOHO中国 早前出售两幅上海写字楼项目，董事长潘石屹表示，未来资金链断裂的内房企业会越来越多，但强调集团不会存在资金问题。他坦言是次出售是为适度减低于上海市场的投入，转而增加北京写字楼租赁等商用市场的投资。 * 大公报：
--去年7月才上市的港大零售 今年首季同店销售增长27%，首席财务官马振峰表示，第二季香港零售市道较弱，加上五一「小黄金周」亦淡静，因此预期次季业务仅符预期。该公司计划今年于大中华区开设16至20间新店。（完）
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。