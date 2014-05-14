《香港报摘》--经济日报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 要闻版头条：
--政府降温房地产市场的“辣招”微调，换楼客、发展商压力获纾解。 * 其他： --腾讯 今公布首季业绩，券商料首季盈利升15%至20%，但投资界重点是微信收入能否翻倍，以及未来的发展计划。
--香港本地零售市道大吹冷风，希慎 近年调整商户组合，宁舍高端品牌，引入较大众化及多元化的商户，首季旗下租户销售额按年上升20%，而刚过去的五一黄金周旗下商场人流，更逆市按年增长8%。
--港府放宽双倍印花税换楼期限，太古地产 行政总裁郭鹏表示欢迎，认为此举确能纾缓换楼人士负担，惟要全面撤招，仍要待本地楼宇供应增加及息率趋升。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。