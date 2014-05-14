《香港报摘》--经济日报5月14日

* 要闻版头条：

--政府降温房地产市场的“辣招”微调，换楼客、发展商压力获纾解。 * 其他： --腾讯 今公布首季业绩，券商料首季盈利升15%至20%，但投资界重点是微信收入能否翻倍，以及未来的发展计划。

--香港本地零售市道大吹冷风，希慎 近年调整商户组合，宁舍高端品牌，引入较大众化及多元化的商户，首季旗下租户销售额按年上升20%，而刚过去的五一黄金周旗下商场人流，更逆市按年增长8%。

--港府放宽双倍印花税换楼期限，太古地产 行政总裁郭鹏表示欢迎，认为此举确能纾缓换楼人士负担，惟要全面撤招，仍要待本地楼宇供应增加及息率趋升。（完）