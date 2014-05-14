《香港报摘》--信报5月14日

* 要闻版头条：

--楼市「辣招」终于松绑，双倍印花税（DSD）公布超过一年后，政府作出两项让步：将换楼半年限制由签临时买卖协议（临约）起计算，延迟至交楼时签署转让契（俗称楼契或大契）后计算；非住宅物业则不获豁免。 * 其他：

--中聚电池 易名为「五龙电动车」的议案昨天在股东大会上获全票通过，集团副总裁谢能尹表示，看好商用电动车市，未来将专注发展该业务，杭州生产基地将如期在明年首季投产，首年产量1-2万辆。

--传言汇源果汁 管理架构调整，重新分工，成立战略及经营管理委员会，由主席朱新礼兼任该会主席，市场人士担心朱新礼曾提出的「去家族式管理」会被推翻。汇源昨天股价曾挫15%。（完）