《香港报摘》--信报5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 要闻版头条：
--楼市「辣招」终于松绑，双倍印花税（DSD）公布超过一年后，政府作出两项让步：将换楼半年限制由签临时买卖协议（临约）起计算，延迟至交楼时签署转让契（俗称楼契或大契）后计算；非住宅物业则不获豁免。 * 其他：
--中聚电池 易名为「五龙电动车」的议案昨天在股东大会上获全票通过，集团副总裁谢能尹表示，看好商用电动车市，未来将专注发展该业务，杭州生产基地将如期在明年首季投产，首年产量1-2万辆。
--传言汇源果汁 管理架构调整，重新分工，成立战略及经营管理委员会，由主席朱新礼兼任该会主席，市场人士担心朱新礼曾提出的「去家族式管理」会被推翻。汇源昨天股价曾挫15%。（完）
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。