路透专访：通用电气油气主管称，阿尔斯通收购案无碍油气业务增长

路透纽约5月12日 - 据美国通用电气(GE) 石油和天然气部门主管Lorenzo Simonelli称，该公司出价169亿美元收购阿尔斯通 能源业务一事不会对其部门构成拖累，尽管这一交易可能会妨碍该公司在明年之前进行其他大桩交易。

“我们希望继续增长步伐，继续和市场一起成长，甚至领先市场，并且增强我们部门在公司内部的影响力，”Simonelli在接受访问时称。

随着北美页岩油气田的能源热潮提速，雪佛龙(Chevron) 等其他通用电气的客户一直在抢购该部门制造的井口孔、压缩机和传感器。现在该部门是通用电气第三大营收部门。

过去四年，该部门营收跳增逾80%至近170亿美元。同期，该部门还敲定了一系列收购交易，包括30亿美元收购油田泵生产商Lufkin。油田泵是该行业的重要生产设备。

不过，收购阿尔斯通的高昂报价或许意味着通用电气其他部门的投资将减少，至少在大额收购方面如此。毕竟，通用高管表示，若该交易顺利完成，实际上将耗尽该公司今明两年预留的并购资金。

不过，Simonelli对这种担忧处之淡然。他表示，“2015年很快就会到来。这并不是很久以后，所以我对此不太操心。”

Simonelli预计，其部门未来几年营收将呈现较高的个位数增长。去年该部门营收170亿美元，获利22亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)