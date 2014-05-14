《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月14日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透香港5月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7513港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高19.97点或0.12%，报16,715.44点，道指续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。联邦住房金 融局董事Mel Watt推出的新措施，可能令许多美国人更容易获取按揭贷款，带动房屋建筑类股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 169.850 1.46 20375 13.166 0.50 中国铝业 9.110 0.89 23191 2.825 -0.19 中国移动 48.980 0.10 408979 75.932 1.04 中国人寿 39.410 -0.56 67826 20.365 0.82 中石油 118.940 1.45 45863 9.219 -0.22 中石化 91.280 0.57 20748 7.075 0.36 汇丰控股 51.370 0.12 1411916 79.637 0.62 中电信 52.450 -0.74 11931 4.066 0.63 中国联通 15.880 -0.50 74986 12.309 0.24 兖州煤业 8.030 2.42 46216 6.224 0.55 华能国际 40.590 0.59 9901 7.866 0.58 南方航空 14.900 0.74 15035 2.310 1.76 东方航空 15.080 0.80 2162 2.338 0.77 中芯国际 3.990 -0.75 5952 0.619 -0.23（完）
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。