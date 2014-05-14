《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月14日

路透香港5月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7513港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高19.97点或0.12%，报16,715.44点，道指续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。联邦住房金 融局董事Mel Watt推出的新措施，可能令许多美国人更容易获取按揭贷款，带动房屋建筑类股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 169.850 1.46 20375 13.166 0.50 中国铝业 9.110 0.89 23191 2.825 -0.19 中国移动 48.980 0.10 408979 75.932 1.04 中国人寿 39.410 -0.56 67826 20.365 0.82 中石油 118.940 1.45 45863 9.219 -0.22 中石化 91.280 0.57 20748 7.075 0.36 汇丰控股 51.370 0.12 1411916 79.637 0.62 中电信 52.450 -0.74 11931 4.066 0.63 中国联通 15.880 -0.50 74986 12.309 0.24 兖州煤业 8.030 2.42 46216 6.224 0.55 华能国际 40.590 0.59 9901 7.866 0.58 南方航空 14.900 0.74 15035 2.310 1.76 东方航空 15.080 0.80 2162 2.338 0.77 中芯国际 3.990 -0.75 5952 0.619 -0.23（完）