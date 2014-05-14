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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月14日

路透香港5月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7513港元      ）
 
 美股道琼工业指数      周二收高19.97点或0.12%，报16,715.44点，道指续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。联邦住房金
 融局董事Mel Watt推出的新措施，可能令许多美国人更容易获取按揭贷款，带动房屋建筑类股上扬。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       169.850    1.46      20375            13.166       0.50
 中国铝业                       9.110    0.89      23191             2.825      -0.19
 中国移动                      48.980    0.10     408979            75.932       1.04
 中国人寿                      39.410   -0.56      67826            20.365       0.82
 中石油                       118.940    1.45      45863             9.219      -0.22
 中石化                        91.280    0.57      20748             7.075       0.36
 汇丰控股                      51.370    0.12    1411916            79.637       0.62
 中电信                        52.450   -0.74      11931             4.066       0.63
 中国联通                      15.880   -0.50      74986            12.309       0.24
 兖州煤业                       8.030    2.42      46216             6.224       0.55
 华能国际                      40.590    0.59       9901             7.866       0.58
 南方航空                      14.900    0.74      15035             2.310       1.76
 东方航空                      15.080    0.80       2162             2.338       0.77
 中芯国际                       3.990   -0.75       5952             0.619      -0.23（完）
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