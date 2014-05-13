期货日报：郑糖下探空间较大，产区库存过剩但下游消费清淡

3月下旬郑糖探底后大幅反弹，之后一直处在4850元/吨附近维持高位振荡整理态势。尽管4850元/吨仍未超过广西生产平均成本线，但对于严重过剩的2013/2014榨季来说，该价格仍不利于食糖产区去库存。4月初，在不良天气预期的炒作下，郑糖1409合约一度被拉高至接近5000元/吨的水平，导致大量仓单涌出。5月初，实际仓单已经创下三年以来新高，加上有效预报的数量累计已有1.3万张，合计13万吨待交割糖，压力不容小觑。