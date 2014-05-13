期货日报：郑糖下探空间较大，产区库存过剩但下游消费清淡

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
3月下旬郑糖探底后大幅反弹，之后一直处在4850元/吨附近维持高位振荡整理态势。尽管4850元/吨仍未超过广西生产平均成本线，但对于严重过剩的2013/2014榨季来说，该价格仍不利于食糖产区去库存。4月初，在不良天气预期的炒作下，郑糖1409合约一度被拉高至接近5000元/吨的水平，导致大量仓单涌出。5月初，实际仓单已经创下三年以来新高，加上有效预报的数量累计已有1.3万张，合计13万吨待交割糖，压力不容小觑。
3-5月通常是国内糖市下跌的季节性时间段，此阶段正处于消费淡季，中下游买家在榨季内总体过剩的背景下，缺乏足够的采购热情。考虑到消费增长的因素，郑糖是否会突破前期低点4598元/吨暂无法确定，但后市仍将有较大的下探空间。(完)
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