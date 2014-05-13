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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 09:57 BJT

期货日报：郑糖下探空间较大，产区库存过剩但下游消费清淡

以下内容节选自5月13日的《期货日报》：

3月下旬郑糖探底后大幅反弹，之后一直处在4850元/吨附近维持高位振荡整理态势。尽管4850元/吨仍未超过广西生产平均成本线，但对于严重过剩的2013/2014榨季来说，该价格仍不利于食糖产区去库存。4月初，在不良天气预期的炒作下，郑糖1409合约一度被拉高至接近5000元/吨的水平，导致大量仓单涌出。5月初，实际仓单已经创下三年以来新高，加上有效预报的数量累计已有1.3万张，合计13万吨待交割糖，压力不容小觑。

3-5月通常是国内糖市下跌的季节性时间段，此阶段正处于消费淡季，中下游买家在榨季内总体过剩的背景下，缺乏足够的采购热情。考虑到消费增长的因素，郑糖是否会突破前期低点4598元/吨暂无法确定，但后市仍将有较大的下探空间。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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