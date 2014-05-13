路透专访：法国民族阵线领袖称，疑欧党派将阻止欧美达成跨大西洋贸易协定

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透巴黎5月13日 - 法国极右翼民族阵线(National Front)主席勒庞(Jean-Marie Le Pen)认为，该党将在下次欧洲议会会议期间与其他疑欧党派一道，阻止跨大西洋贸易协定。支持者认为该协定对于经济增长与就业至关重要。
勒庞在路透专访中表示，在5月25日欧洲议会选举中，预计反欧盟党派会共同赢得足够席位，在欧洲议会组建政治团体，得以获得更多欧盟资金和话语权。
她驳斥了一些分析师的预期，即疑欧党派支持率虽然会大幅攀升，但仍难以在欧洲议会施加影响，议会仍将由主流党派主导。
担任欧洲议会议员十年之久的勒庞称，“有诸多项目将被推迟，因为欧盟执委会将意识到他们无法获得欧洲议会通过。”
“拿跨大西洋贸易协定来说：部分左翼表示反对，疑欧党派反对--(执委会)会冒被否决的风险吗？还是会等等看呢？”
欧盟与美国去年就深度广泛的自由贸易与投资协定进行了磋商。
然而会谈九个月以来，双方仍在诸多问题上有很大分歧，而且对于跨大西洋无约束贸易的理念，公共敌意日益攀升，因担心会冲击脆弱的国内产业并打击就业。
勒庞推崇重新树立贸易壁垒，以保护法国产业。
根据2009年里斯本条约，欧盟立法机构有权批准国际协定。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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