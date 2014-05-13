台湾货币市场：短率持稳低位，外资转汇出但资金仍宽松

* 外资转小幅汇出，但本地银行获大额退税

* 短票与债券仍供不应求，但有缴税变数令利率持稳

记者 董永年

路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。交易商指出，近两日外资开始卖超台股并转为小幅汇出，此令满溢的资金池水位有些微调降的机会，但供过于求的状况未解，短率维持在近期低位。

交易商表示，市场资金需求偏弱，不过包括邮局与数家金控在4月获得大额退税，令这些业者去化资金的压力更形迫切。上周五即有大型金融机构将一周拆款利率自0.425%下调至0.415%。

虽然外资出现转汇出的征兆，不过资金调度人士认为，目前仅是小幅流出，每天等着央行冲销的外资保管行还是不少，况且本地银行即已钱满为患，因此无法改变资金宽松的现况。

〞每天都剩很多，短期看不出有趋紧的可能。〞一大型银行资金调度人士称。

台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱。交易员称今日台股一早表现不错，但盘中仍见外资小量汇出。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超63.95亿台币，连两日卖超共计120.41亿台币。

本地时间11:40：

--台币兑美元 微升1.3分报30.179。

--台湾加权股价指数 小涨0.14%，报8,820.98点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间则暂在0.38-0.43%，同上日。

**短票发行低迷**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量持续低迷，主要以到期续做为主。月底缴税因素虽然会令银行资金分配不均，但短票受影响程度料轻微。

一大型票券商交易员指出，本周一至周三的发票量都很少，有寿险公司不死心持续找票，但问了一轮还是没买到。不过短票利率并没有因此向下调整。

〞发票量实在不够，我们的(资金)缺口太小，想制造(缺口)但造不出来。〞另一票券商交易员说。

5月份是缴税季节，月底是最后缴税日。最早6月初银行即有税款将入库。根据银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，同于上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

周二央行存单到期金额944亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆728.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三788亿台币；周四3,330亿台币；周五3,583亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负168亿台币，累计超额准备为负159亿台币、加计前期1%的超额准备为508亿台币。

**债券RP利率持稳低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍在低位。交易员指出，近期寿险、投信的资金都相当泛滥，频频来电话找券之下，券源无法满足市场需求，RP利率续在区间低位。不过，他们也认为，5月底面临缴税的变数，估计借款方将不会冒险调低利率，以免资金变少时不好调度。

交易商说，明日虽有公债交割，但估计对宽裕的资金市况没有影响，因目前不论是银行、投信或寿险的资金都非常的充裕。

〞资金还是宽的，月底那周会谨慎一下，因为缴税，...这个月应该不可能再压利率了。〞一位大型证券商调度交易员说。

明日将发行103/6期增额发行公债，金额300亿台币，该公债为10年期。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。