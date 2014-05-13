金属期市：LME期镍触及27个月高位，沪铜上涨2%

菲律宾镍矿价格自2月末以来已翻一番，因印尼停止供应。印尼之前是全球最大镍矿出口商。

上海期货交易所8月期铜合约 一度跳涨2.1%报每吨48,580元人民币(7,800美元)，之后在0110GMT交投于48,420元人民币，日内仍涨1.7%。

交易员称，空头回补助涨中国铜价上涨。金融业者用铜做抵押来获得更廉价的贷款，也支撑了中国铜价。

LME期铜 几乎持平报每吨6,884.50美元，上日收高2%。

中国周五承诺推动资本市场全面改革，寻求鼓励更高效的资本配置，增加外国投资，并改善市场透明度，这增加了对铜需求改善的期望。

欧盟周一对俄总统办公室第一副主任沃洛金和空降部队司令等13位高级官员以及两家克里米亚企业实施制裁，加大对俄罗斯就乌克兰问题上施压。

美国财政部周四公布，4月预算盈余为1,069亿美元，暗示联邦政府在降低年度字的轨道之上。

全球主要铝生产商俄铝 第一季录得净亏，业绩不及分析师预期，不过该公司乐观地认为，铝市形势开始好转。(完)

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