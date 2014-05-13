金属期市：LME期镍触及27个月高位，沪铜上涨2%

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
菲律宾镍矿价格自2月末以来已翻一番，因印尼停止供应。印尼之前是全球最大镍矿出口商。
上海期货交易所8月期铜合约 一度跳涨2.1%报每吨48,580元人民币(7,800美元)，之后在0110GMT交投于48,420元人民币，日内仍涨1.7%。
交易员称，空头回补助涨中国铜价上涨。金融业者用铜做抵押来获得更廉价的贷款，也支撑了中国铜价。
LME期铜 几乎持平报每吨6,884.50美元，上日收高2%。
中国周五承诺推动资本市场全面改革，寻求鼓励更高效的资本配置，增加外国投资，并改善市场透明度，这增加了对铜需求改善的期望。
欧盟周一对俄总统办公室第一副主任沃洛金和空降部队司令等13位高级官员以及两家克里米亚企业实施制裁，加大对俄罗斯就乌克兰问题上施压。
美国财政部周四公布，4月预算盈余为1,069亿美元，暗示联邦政府在降低年度字的轨道之上。
全球主要铝生产商俄铝 第一季录得净亏，业绩不及分析师预期，不过该公司乐观地认为，铝市形势开始好转。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 孙茉莉)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。