台湾汇市：台币实质价位早盘趋疲，台股虽涨无奈外资仍见汇出

路透台北5月13日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱。交易员称今日台股一早表现不错，但盘中仍见外资小量汇出，不过出口商亦进场抛汇，提供台币一定支撑。

汇银人士指出，国际汇市尚无明确方向，台股虽涨也仍在区间整理，外资此时并无追高台股迹象，在汇市疑见持续小量的获利了结汇出，不过量能没有扩大，尚未形成趋势。而在低量交投中，部分出口商在30.170附近受价位吸引入场抛汇，交易员估台币仍难脱区间，今日看在30.140-30.180间来回。

〞市场其实还没有明确的讯号，所以没有什么交易盘...大部分是实质需求的抛补而已。〞一位本地银行交易员说。

交易员也指出，尽管台币跟贬人民币 的趋势并未完全建立，但人民币持续贬值的影响仍然值得后续注意。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.163-30.173，上日则在30.090-30.152。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.148/30.162左右，上日纽约盘收在30.155。

交易员观察市场动态：

* 盘初韩元 及人民币变动不明显，难以提供台币交投方向

* 出口商在30.170附近抛汇增多，外资小幅汇出

* 台股 走高，关注外资午后是否反向汇入

* 台币短线料仍难脱一个月来的大区间30.000-30.250

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.140-30.180

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