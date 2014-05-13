台湾汇市：台币实质价位早盘趋疲，台股虽涨无奈外资仍见汇出

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北5月13日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱。交易员称今日台股一早表现不错，但盘中仍见外资小量汇出，不过出口商亦进场抛汇，提供台币一定支撑。
汇银人士指出，国际汇市尚无明确方向，台股虽涨也仍在区间整理，外资此时并无追高台股迹象，在汇市疑见持续小量的获利了结汇出，不过量能没有扩大，尚未形成趋势。而在低量交投中，部分出口商在30.170附近受价位吸引入场抛汇，交易员估台币仍难脱区间，今日看在30.140-30.180间来回。
〞市场其实还没有明确的讯号，所以没有什么交易盘...大部分是实质需求的抛补而已。〞一位本地银行交易员说。
交易员也指出，尽管台币跟贬人民币 的趋势并未完全建立，但人民币持续贬值的影响仍然值得后续注意。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.163-30.173，上日则在30.090-30.152。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.148/30.162左右，上日纽约盘收在30.155。
交易员观察市场动态：
* 盘初韩元 及人民币变动不明显，难以提供台币交投方向
* 出口商在30.170附近抛汇增多，外资小幅汇出
* 台股 走高，关注外资午后是否反向汇入
* 台币短线料仍难脱一个月来的大区间30.000-30.250
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.140-30.180
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