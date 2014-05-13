永安期货：期指主力空头增仓，政策利好带动的反弹恐昙花一现

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
受新“国九条”派发的制度红利刺激，股指期货周一迎来幅度近2%的大幅反弹，主力IF1405合约上涨41.6点，报收2178.8点。盘后，期指四份合约总持仓为147623手，再创新高。这周五IF1405即将面临交割，主力机构开始移仓换月。
中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓数据显示，前20名席位净空头寸21491手，较上一交易日跃升3609手，空头压制越发明显。在空方移仓更积极的情况下，净空仓继续增加。政策利好有限，当下市场的反弹恐怕只是昙花一现，未来可能会再度考验前期低点。(完)
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