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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 10:25 BJT

永安期货：期指主力空头增仓，政策利好带动的反弹恐昙花一现

以下内容节选自5月13日的《期货日报》：

受新“国九条”派发的制度红利刺激，股指期货周一迎来幅度近2%的大幅反弹，主力IF1405合约上涨41.6点，报收2178.8点。盘后，期指四份合约总持仓为147623手，再创新高。这周五IF1405即将面临交割，主力机构开始移仓换月。

中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓数据显示，前20名席位净空头寸21491手，较上一交易日跃升3609手，空头压制越发明显。在空方移仓更积极的情况下，净空仓继续增加。政策利好有限，当下市场的反弹恐怕只是昙花一现，未来可能会再度考验前期低点。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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