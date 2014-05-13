永安期货：期指主力空头增仓，政策利好带动的反弹恐昙花一现

受新“国九条”派发的制度红利刺激，股指期货周一迎来幅度近2%的大幅反弹，主力IF1405合约上涨41.6点，报收2178.8点。盘后，期指四份合约总持仓为147623手，再创新高。这周五IF1405即将面临交割，主力机构开始移仓换月。

中金所公布的IF1405、IF1406和IF1409合约的持仓数据显示，前20名席位净空头寸21491手，较上一交易日跃升3609手，空头压制越发明显。在空方移仓更积极的情况下，净空仓继续增加。政策利好有限，当下市场的反弹恐怕只是昙花一现，未来可能会再度考验前期低点。(完)