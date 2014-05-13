主要国家经济指标预测--5月14日****

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月13日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +2.8% 持平 (较上年同期) +4.0% +1.7% 5月14日(三) 0600 德国CPI(较前月) 4月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.9% +0.7% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少3.0 减少3.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至3月三个月 6.8% 6.9% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +2.1% +1.7% (不包括奖金)(较上年) +1.5% +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 10.0 7.0 1100 美国抵押贷款市场指数 5月9日当周 -- 350.9 再融资指数 -- 1,297.6 1200 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.4% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.2% GDP环比年率 +4.2% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超708 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,959 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +1.7% +2.9% 房屋融资 3月 -0.9% -1.5% 投资性房屋融资 3月 -0.8% -- 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.3% -1.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.6% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 5月 33.1 41.0 ZEW现况指数 62.1 60.5 1130 美国NFIB小企业信心指数 4月 95.2 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月10日当周 -0.1% -- 1230 美国进口价格 4月 -0.4% +0.3% 出口价格 -1.0% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.1% +0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) 持平 +0.6% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月10日当周 +4.2% -- 1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.4% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -7.3% -- 进口物价(较上年同期) -7.0% -- 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 +0.7% -- (较上年同期) +3.4% -- 2300 韩国失业率 4月 3.7% -- (完)
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