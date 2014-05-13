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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--5月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值
    5月13日(二)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       4月         +2.8%       持平    
                          (较上年同期)                               +4.0%      +1.7%  
    
    5月14日(三)
    0600  德国CPI(较前月)                             4月终值        -0.2%      -0.2%
                 (较上年同期)                                        +1.3%      +1.3%
              HICP(较前月)                                           -0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                       +1.1%      +1.1%
    0645  法国HICP(较前月)                            4月终值        +0.1%      +0.5%
                  (较上年同期)                                       +0.9%      +0.7%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        4月      减少3.0   减少3.04
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至3月三个月         6.8%       6.9% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　 +2.1%      +1.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.5%      +1.4%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          3月        -0.3%      +0.2%
                        (较上年同期)                                 +1.0%      +1.7%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           5月         10.0        7.0
    1100  美国抵押贷款市场指数                        5月9日当周       --       350.9
              再融资指数                                               --     1,297.6
    1200  新西兰采购经理人指数(PMI)                       4月          --       58.40
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 4月        +0.2%      +0.5%
                                 (较上年同期)                        +1.7%      +1.4%
                          核心PPI(较前月)                            +0.2%      +0.6%
                                 (较上年同期)                        +1.4%      +1.4%
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季        +1.0%      +0.2%
                          GDP环比年率                                +4.2%      +0.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       一周          --     买超708
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --   买超1,959
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值      预估值
    5月13日(二)
    0130  澳洲房价指数                                第一季         +1.7%       +2.9%
              房屋融资                                    3月        -0.9%       -1.5%
              投资性房屋融资                              3月        -0.8%         -- 
    0600  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                  4月        +0.2%        持平
                                (较上年同期)                         -1.3%       -1.5%
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月        +0.2%       +0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.6%       +0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.5%       +0.6%
                                        (较上年同期)                 +0.5%       +0.6%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         5月         33.1        41.0
              ZEW现况指数                                             62.1        60.5
    1130  美国NFIB小企业信心指数                          4月         95.2         -- 
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月10日当周     -0.1%         -- 
    1230  美国进口价格                                    4月        -0.4%       +0.3%
              出口价格                                               -1.0%       +0.3%
    1230  美国零售销售(较前月)                            4月        +0.1%       +0.4%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                持平       +0.6%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月10日当周     +4.2%         -- 
    1400  美国企业库存                                    3月        +0.4%       +0.4%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                        4月        -7.3%         -- 
              进口物价(较上年同期)                                   -7.0%         -- 
    2245  新西兰零售销售(较上季)                        第一季       +0.7%         -- 
                        (较上年同期)                                 +3.4%         -- 
    2300  韩国失业率                                      4月         3.7%         -- 
    (完)
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