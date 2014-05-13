《外汇简讯》美元/韩元仍在下探，仅略高于盘中低位

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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* 美元/韩元今日开在海外市场高点1024
* 尽管韩国央行口头干预止升韩元，但美元/韩元仍在下探
* 美元/韩元目前略高于盘中低点1022.5
* 日圆/韩元在10.00附近徘徊，最新报10.03
* 若美元跌破1020韩元可能开启下跌通道，期权投资者将被迫抛售美元(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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