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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 10:13 BJT

《外汇简讯》美元/韩元仍在下探，仅略高于盘中低位

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* 美元/韩元今日开在海外市场高点1024

* 尽管韩国央行口头干预止升韩元，但美元/韩元仍在下探

* 美元/韩元目前略高于盘中低点1022.5

* 日圆/韩元在10.00附近徘徊，最新报10.03

* 若美元跌破1020韩元可能开启下跌通道，期权投资者将被迫抛售美元(完)

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