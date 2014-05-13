企业并购：食品企业Hillshire将以43亿美元收购同业Pinnacle

路透5月12日 - 美国食品企业Hillshire Brands 周一表示，将以43亿美元收购Pinnacle Foods ，并对两家公司的产品进行整合。Hillshire旗下拥有Jimmy Dean牌香肠和Hillshire牌午餐肉；Pinnacle的Birds Eye牌冷冻蔬菜和Vlasic牌腌菜颇负盛名。

这宗现金加股票的收购案公布后，Hillshire股价重挫5%，分析师称，一些投资者希望Hillshire被一家更大企业收购的憧憬破灭了。

通过这次收购，Hillshire可拥有10个数一数二的互补品牌，增强在美国超市冷冻、冷藏和包装食品领域的实力。这是Hillshire一年内进行的第三宗并购交易。

Hillshire执行长Sean Connolly称，本公司和Pinnacle均侧重生产方便食品，吸引的消费者也较为类似。他将执掌合并后的企业。

他表示，本次交易还可以使Hillshire产品的用料来源不仅限于昂贵的牛肉和猪肉，并有机会产生合作品牌。例如，Birds Eye的Voila半成品食物中所使用的是没有品牌的肉类，可以用Hillshire肉产品给予替代。

Hillshire提出的收购报价为，以18美元现金加0.5股Hillshire股票换取Pinnacle一股股票。

该报价对Pinnacle的股票估值为每股36.48美元，较上周五收盘价溢价约20%。

周一Hillshire在纽约证交所收低3.22%，报35.76美元；Pinnacle劲扬13.20%，至34.47美元。

包括债务在内，该交易规模在66亿美元。(完)