台湾债市：公债殖利率盘初微升成交极清淡，短期料难有大幅波动

路透台北5月13日 - 台湾指标公债殖利率周二盘初微升，但成交相当清淡。交易员认为，目前殖利率区间水位乏善可陈，短期内估计不会有推动盘面大幅波动的因素，因此交投意愿相当低落。

本地时间10:38，五年期指标券103/4期仅成交1.5亿台币；而103/6增额发行券也只成交5亿台币。

“盘面意兴阑珊，可见买卖盘想法有落差，成交不了。”一位大型银行交易员表示，倒也不是说买/卖盘的报价太宽无法成交，就是挂价的意愿也不算高，由于各方也不认为国际债市短期内会有太大的波动，交易心态冷淡。

交易员认为，虽然接下来美国FED(美联储)利率明年将走升，不过台湾央行短期可见的日子里尚看不到升息的条件，因此资金面将主导盘势。而近期不管是短端的NCD（定存单）标售、或是长一点的10年期公债标售，利率都是走低的趋势，显示资金水位居高不下，第二季台债仍偏多看待。

美国公债价格周一下跌，包括零售销售和通胀报告等大量数据将在本周公布，投资者将从中寻找经济走强的迹象，且留意物价压力是否从远低于美联储目标的水平攀升。指标10年期公债 收益率报2.67%，为5月2日来最高，且高于周五尾盘的2.62%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.025-1.04%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.525-1.54%

本地时间10:42最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.15基点报1.0330%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率升0.25基点报1.5325%。

* 台股加权股价指数 升0.44%。

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