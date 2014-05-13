《WASIK专栏》风物长宜放眼量：短期避开投资中国股市但长线看好

**长期观点**

尽管短期消息面糟糕，但中国政府在长期规划中誓言保增长，而且一旦有必要时，也有充足的资金刺激经济。

中国仍在以惊人速度搞基建，大兴土木建设整个城市。中国的长期目标是实现由内需而不是出口拉动的经济模式。

根据经济学家杂志的预测，按照目前7.5%的年增长率，中国经济规模将在五年左右的时间超过美国，可能还要更快些。美国经济年度增速为2.5%，欧元区为1.2%。

在此期间，中国将扩大从电脑到汽车等各种产品的产能。中国可能也将得益于能源价格降低以及西方对俄罗斯银行业的制裁。美国与欧元区的缓慢复苏可能也将有利于维持中国的出口。

但作为全球投资者，如果想大量买进中国股票，你得在投资组合中增加几重风险考量。中国上市公司不必遵循欧美严苛的会计准则，公司运作的透明度是个主要忧虑点。

面对关于会计实务与私有化的无数疑问，过去三年已有超过20家中国公司从美国交易所退市。

将关注点扩展至新兴市场和发展中经济体是更为稳健的方式，摒弃仅关注中国的ETF，入手关注更广泛的新兴市场，以此来降低风险。Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 今年至5月9日止升0.75%，过去12个月跌4%，其收取的年费是0.15%。

该基金半数投资于亚洲公司，包括很多上述两大中国基金持有的大盘股，但也持有非洲、新兴欧洲和拉美股票。近期，该基金因四分之一组合是金融服务企业而受益。