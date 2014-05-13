《中国新债预测》七年续发国债预测均值4.07%，二级波动较多增大变数

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 招标品种：今年第六期七年品种国债续发
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：14日(周三)上午10:35-11:35
* 受访人数：9位(银行、券商)
* 预测区间：3.98%-4.15%
* 预测均值：4.07%
路透上海5月13日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，受绝对收益水平吸引力不足等影响，一级市场国债表现近期均逊于金融债。因此明日新债收益率料难出现大幅低于二级的情况，预测均值落在4.07%附近。
交易员并称，现券收益率经过上周五的快速下行后，机构心态再转谨慎，进一步下跌动力受限。另外，今日二级受国开福娃债招标、以及下午公布的经济数据影响波动有所加大，或增加明日新债变数。
北京一银行交易员认为，与金融债相比，国债收益率绝对水平吸引力不足，明日新债定位预计接近二级。“估计需求一般，利率的话初步看4.05%-4.1%。”
明日招标新债的标的券140006的最新中债估值 为4.0698%；银行间债市固息国债到期收益率曲线 中，七年期品种最新也报在4.0698%。
不过也有交易员看法略显乐观。因尽管国债一级表现不太可能如金融债一样火爆，但若配置需求不明显减弱，新债结果仍有可能低于二级。
“我觉得大行可能出来配置吧，(如果)大行不配的话，这一波行情也差不多了。”华中一银行交易员称。
国家统计局周二公布，4月工业增加值同比增长8.7%，社会消费品零售总额同比增长11.9%，1-4月固定资产投资同比增长17.3%。该三项数据均低于此前的路透调查中值。
明日招标新债为财政部今年第六期国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至5月19日进行分销；5月21日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。
财政部4月2日招标发行第六期国债，发行规模280亿元，投标倍数为1.86倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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