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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 10:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元和日圆上涨，受外资流入股市所支撑

路透首尔5月13日 - 韩元兑美元 和兑日圆周二上涨，受外资流入股市所支撑。

“整体来看，韩国当局料将出手阻升。然由于外资敲进韩股，韩元升速略超预期，”现代期货分析师Lee Dae-ho表示。

0210 GMT时，韩元兑美元 报1,022.8，较周一国内收盘价1,024.4上涨0.2%。

Lee并称，如果日圆进一步贬值，这可能让出口商相比日本对手在海外市场的价格竞争力有所恶化，恐将引发对韩国经济的担忧。

日圆兑韩元 一度低见9.9951，0210 GMT时报10.0010，较周一收盘价10.0272下跌0.2%。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.8 1,024.4

日圆/韩元 10.0010/098 10.0272

韩国公债期货 * 105.92 105.95

韩国综合股价指数 1,984.79 1,964.94

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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