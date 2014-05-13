企业并购：澳洲PanAust表示，接到中国广东广晟10亿美元收购报价

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透悉尼5月13日 - 澳洲铜矿业者PanAust 表示，接到中国国有企业广东省广晟资产经营有限公司11亿澳元(10亿美元)的收购报价，但报价大大低估了该公司的价值。
之前已有多家中资能源公司寻求购买澳洲企业股权。上周中国宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 联手，出价10亿美元求购澳洲一家资源公司。
广东广晟已经持有23%的PanAust股权，这次出价为每股2.30澳元，较周一收盘价溢价46%。PanAust表示，虽然不大可能向股东推荐当前报价，但已同意允许广东广晟进行尽职调查，从而有助于提高出价。
PanAust股价一度飙升至2.14澳元，周一收盘报1.53澳元。
“市场显然在一定程度上相信此事，”CIMB Securities资源分析师David Coates指出，多数分析师对该股的估值约为2.10澳元，而之前的股价一直低于该水准。
PanAust总部位于布里斯班，该公司正在收购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 巴布亚新几内亚Frieda River大型铜金矿项目的多数权益。
PanAust表示，广东广晟上月的最初报价为2.20澳元，后来上调至2.30澳元。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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