印度政经：股市涨至纪录高位，引发证券监管机构密切关注--消息人士

路透孟买5月12日 - 印度一位直接了解情况的高级官员对路透表示，印度股市涨至纪录高位后，该国证券监管机构正在密切关注市场；股市上涨是因外界臆测，出口民调将显示反对党人民党(BJP)及友党将在本次大选中赢得多数席位。

几位交易商将印度股市上涨归因于出口民调结果被泄露出来。印度NSE指数 上周五和本周一均升至纪录高位。

交易商们全天都在广泛流传据称是媒体机构的数据，不过没人能向路透证实自己的出处，或证明这些数据是真的。

在印度用时五周的选举结束后，媒体直到周一1300GMT后才允许公布他们的出口民调结果。

四大出口民调预计，莫迪(Narendra Modi)领导的反对党联盟将取得胜利，赢得的国会席位预计在261到289个之间。

莫迪领导的BJP及其友党必须拿下272席，才能取得下议院多数席次。(完)