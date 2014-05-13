印度政经：股市涨至纪录高位，引发证券监管机构密切关注--消息人士

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透孟买5月12日 - 印度一位直接了解情况的高级官员对路透表示，印度股市涨至纪录高位后，该国证券监管机构正在密切关注市场；股市上涨是因外界臆测，出口民调将显示反对党人民党(BJP)及友党将在本次大选中赢得多数席位。
几位交易商将印度股市上涨归因于出口民调结果被泄露出来。印度NSE指数 上周五和本周一均升至纪录高位。
交易商们全天都在广泛流传据称是媒体机构的数据，不过没人能向路透证实自己的出处，或证明这些数据是真的。
在印度用时五周的选举结束后，媒体直到周一1300GMT后才允许公布他们的出口民调结果。
四大出口民调预计，莫迪(Narendra Modi)领导的反对党联盟将取得胜利，赢得的国会席位预计在261到289个之间。
莫迪领导的BJP及其友党必须拿下272席，才能取得下议院多数席次。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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