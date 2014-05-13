欧洲金融：投资人关注期权市场交易，寻找下个涉及并购题材的目标

同样，若短期期权价格高于长期期权，可能意味着投资者预计即将出现大幅波动，通常是发生收购出价等大事件，在并购交易宣布后又会重归平静。

“对于典型的并购标的，短期(期权)或遭买进，长期期权可能下滑或基本持平，”法国巴黎银行(BNP Paribas)欧洲股市及衍生品策略主管Kokou Agbo-Bloua表示。

“那是因为在大部分并购案例中...股价起初会跳空，然后一旦交易完成，波动性就会减弱，进入平静期。”

法国兴业银行一直在筛选符合下列两个条件的股票：三个月期权行权价高于12个月期权；卖权行权价低于现价10%，而买权行权价高于现价10%，其间隐含波动率差(波动率偏斜)低于1.5点。

法国兴业银行主要关注零售类股Sainsbury 、英国马莎百货 、Metro AG ，电信类股沃达丰(Vodafone) 和德国电讯(Deutsche Telekom) 。欧洲蓝筹股满足上述两个条件。