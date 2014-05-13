更新版 1-新债招标：中国国开行五年以内增发债需求相对较好，长端承压曲线增陡

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 国开行五年以内新债需求较好，收益率继续偏低
* 七年债加权收益率和边际点差逾10个bp，分歧渐显
* 10年增发债结果高于预测均值，二级相关券种跟随走弱
* 长债信心不稳，曲线有所增陡 (新增市场评论等更多内容)
路透上海5月13日 - 中国国家开发银行 周二增发的五期固息债，五年以内期限需求相对较好，除收益率低于上日农发行同期限水平外，投标倍数也均在2倍以上。
同时招标的七年期债，虽然加权收益率也低于预测均值，但加权与边际逾10个基点(bp)的利差，显示从该期限开始，机构心态开始显露分歧，10年债收益率则更是高于预期，带动二级相关券种走弱，曲线增陡。
上海一银行交易员称，现券收益率在上周五突然急跌后，没有新的利好，进一步下行的动力在不断减弱，信心不足对长债压力更为明显。“尤其是长的，现在都憋着。”
二级市场上，现券收益率此前一度小降，不过国开七年和10年新债结果公布后，相应券种收益率转为走升。
今日招标新债具体结果如下：
期限 预测值 中标收益率 中债估值 边际收益率 投标倍数 上日农发结果
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一年 4.44% 4.3631% 4.5488% -- 2.61倍 4.4158%
三年 4.79% 4.7358% 4.9051% 4.7633% 3.03倍 4.77%
五年 4.86% 4.7991% 4.9620% -- 2.09倍 4.82%
七年 4.96% 4.8817% 5.0513% 4.9835% 1.86倍 --
10年 5.00% 5.0577% 5.0815% -- 1.35倍 --
今日招标各期债券具体发行条款如下：
第8-12期增发债
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发行上限 各期均为不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月13日9:30-10:30
7/10年： 5月13日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月15日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月14日-5月15日
上市日 1年：5月19日
3/5/7/10年：5月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8-12期债历次发行情况如下：
三年 五年 七年 10年 一年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --
(加权) (加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --
(加权) (加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%
(加权) (加权)
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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