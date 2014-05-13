中国金融：央行要求商业银行提高按揭贷款发放效率并合理定价--消息

路透北京5月13日 - 四位消息人士周二表示，中国央行近日召集部分商业银行召开以住房金融服务为主题的座谈会上，副行长刘士余参会并要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率，并合理定价。但是次会议并未涉及有关开发商贷款的任何事项。

消息人士并透露，本周一（5月12日）牵头召开的此次研讨会，主要针对的是去年至今，部分银行的分支机构对对按揭贷款出现不愿贷、拖延贷、涨价贷的情况。而银监会最近并没有召开任何类似会议。

“房地产开发贷款是限制类，监管层不会轻易松口的。而按揭，特别是个人首套房的贷款是政策鼓励的，这在央行的报告中也一直写着呢，现在重新提示也在情理之中。”一位了解情况的银行业人士说。

消息人士并表示，央行在此次窗口指导中，要求银行应加大对房地产市场个人按揭信贷投入，应把个贷作为优先发展品种。

路透暂时无法联系到中国央行对此置评。

春节过后，中国房贷市场期盼的“年初松、年底紧”的放贷局面并未到来。两家第三方机构此前对各地银行房贷调研的结果显示，八至九成的银行首套房贷在基准利率或上浮，鲜见优惠利率；贷款审批时间有所延长。