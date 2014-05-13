马来西亚个股：马航向银行洽询重组的可能性--消息人士

路透新加坡5月12日 - 涉及相关讨论的消息人士称，马来西亚航空 及其主要股东正与银行洽谈一个策略重组计划，其中可能包括出售一部分工程部门，以及升级老旧机队。

早在3月8日由吉隆坡飞往北京的MH370班机失踪之前，就已在讨论亏损中的马航可能需要国营投资机构Khazanah Nasional Bhd资金纾困。Khazanah Nasional Bhd持有马航69%股权。

“他们向银行接触，想试探水温。”一位熟知内情的银行界消息人士说。

“最先有可能的改变是在工程业务，可能是IPO或者是寻求出脱，”一位消息人士说，由于谈判不公开，这位人士不愿具名。

马航在连亏三年之后希望在今年达成损益两平。但分析师认为，马航MH370客机消失在印度洋之后营收大减，为求刺激需求而降低票价，料将使亏损程度扩大。

“下一步就是启动工程部门的正式标售过程，多年来他们就想降低持股，如今从所有选项来看，这可能是最容易达成的其中之一。”该名消息人士说。

MayBank Investment Bank Bhd在4月一项研究报告中称，MAS Engineering是马航最大的盈利部门，估值为20亿马币(6.19亿美元)。

消息人士称，马航、马来西亚交通部、以及Khazanah 以及CIMB Group Holdings Bhd 等几家银行，在进行非正式的讨论。

Khazanah发言人拒绝置评，目前尚未能立即取得CIMB回应。马航及交通部也未立即评论。