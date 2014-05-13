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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 11:16 BJT

人民币汇率：中国应致力促成由市场决定汇率--美国财长杰克卢

路透北京5月13日 - 美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。

杰克卢上周表示，他将敦促中国官员，让市场力量在决定人民币汇率方面发挥更大作用，他表示过去几个月有开倒车的情况。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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