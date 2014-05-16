台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数终止连六个月下滑回升，仍低于韩元--BIS

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年4月台币实质有效汇率(REER)指数为100.58，终止此前连续六个月下滑；韩元的实质有效汇率则是110.9，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 r.reuters.com/jeg49v
自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/04 100.58 110.90
2014/03 99.30r 107.89r
2014/02 99.45r 107.69r
2014/01 100.99r 108.36r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.67r
2013/10 102.79r 106.36r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.39r 103.19r
2013/07 101.98r 102.73r
2013/06 101.54r 100.83r
2013/05 101.92r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。